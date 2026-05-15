哈土联合推进绿色教育与科研项目 土耳其第一夫人出席揭幕仪式

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦农业部消息，萨肯·赛福林哈萨克农业技术研究大学（S.Seifullin Kazakh Agrotechnical Research University）举行“废弃物管理”实验室揭牌仪式。该项目由校方与土耳其合作与协调署（TİKA）联合实施。

土耳其总统夫人埃米娜·埃尔多安（Emine Erdoğan）、哈萨克斯坦相关部委代表以及大学管理层出席了揭牌仪式。

报道称，埃米娜·埃尔多安此次访问，体现出哈萨克斯坦与土耳其在生态环保领域双边合作的高水平发展。

Фото: АШМ

埃米娜·埃尔多安在致辞中表示，相信该实验室的成立将进一步推动哈土两国合作关系发展。

她说：

“在TİKA支持下，于萨肯·赛福林哈萨克农业技术研究大学成立的这一实验室，将为‘零废弃’、可持续农业、废弃物管理以及循环经济等领域的重要倡议开辟新的发展方向。我真诚希望，这一重要项目能够进一步巩固土耳其与哈萨克斯坦之间的兄弟情谊。”

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大学董事会主席兼校长、哈萨克斯坦国家科学院院士卡纳特·季列乌奥夫（Қанат Тіреуов）表示，新实验室的成立将进一步拓展学校在培养新一代专业人才、发展应用研究以及推广现代生态解决方案等方面的能力。

他说：

“如今，Seifullin University正稳步迈向全球农业教育、科研与创新国际中心。新实验室的成立，将为人才培养、生态文化建设以及可持续解决方案推广提供新的机遇。”

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据介绍，该实验室未来将重点推动生态环境、自然资源利用及农业生态系统等方向学生的实践型培养。

学生可在实验室中学习废弃物分类收集、分拣、回收与再利用等实践技能，并参与科研项目、课题研究以及资源节约和绿色技术解决方案开发等工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】