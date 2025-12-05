哈萨克斯坦进口格局深刻变迁：中国首次与俄罗斯并驾齐驱

数据显示，2021年俄罗斯在哈萨克斯坦进口中的占比曾高达43%，几乎每进口100美元商品就有43美元来自俄罗斯。但到2025年上半年，这一比例已降至29%。尽管同期俄罗斯对哈出口额从176亿美元微增至186亿美元，但其相对份额显著收缩。

分区域看，俄罗斯影响力下降最为明显的地区包括：

阿拉木图市：从35%降至20%

奇姆肯特市：从38%降至22%

库斯塔奈州：从52%降至23%

江布尔州、卡拉干达州、克孜勒奥尔达州降幅同样显著

与此同时，北部及与俄接壤的北哈州、巴甫洛达尔州、西哈州、阿克托别州等地，俄罗斯商品占比仍保持在50%以上，显示出明显的区域差异。

中国进口份额则呈现相反趋势。2021年至2024年，中国对哈出口额从82亿美元激增至153亿美元，增幅达86%；2025年上半年再增23%，达到83亿美元。

在部分南部地区，中国商品已占据主导地位：

奇姆肯特市：从12%升至36%

江布尔州：从16%升至48%

突厥斯坦州：从8%升至41%

杰特苏州更是高达83%

分析人士指出，中国商品主要通过阿拉木图州的口岸入境后向全国分拨，南部地区因物流便利和消费品需求旺盛，成为中国商品渗透最快的区域。而北部工业区受既有供应链和产业配套影响，对中国商品依赖度提升相对较缓。

专家认为，此次进口结构调整并非短期波动，而是地缘政治、物流通道、汇率波动与企业战略共同作用下的长期趋势。哈萨克斯坦通过有效多元化降低了单一市场风险，拓宽了物流通道，增强了市场竞争，有助于稳定国内物价。

展望未来，在中国商品性价比优势和物流效率持续提升的背景下，其份额仍有进一步扩大空间；而俄罗斯份额则将继续受地缘政治形势影响。哈萨克斯坦进口市场已正式迈入多极化时代，未来关键在于维持动态平衡，避免对任何单一伙伴形成过度依赖。

【编译：木合塔尔·木拉提】