哈萨克斯坦推进碳中和战略 力争2035年将温室气体排放量削减17%

—对于欧亚经济联盟成员国而言，气候议程尤为重要。我们的经济结构与工业、能源以及原材料和半成品出口紧密相关。因此，哈萨克斯坦正在持续推进国家气候政策，并不断完善碳排放管理体系，-奥舒尔巴耶夫表示。

他指出，作为《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》缔约国，哈萨克斯坦已明确作出减排承诺：到2030年，将温室气体排放量较1990年水平减少15%；到2035年，减排幅度扩大至17%。

奥舒尔巴耶夫表示，为实现上述目标，哈萨克斯坦正在系统推进相关工作。国家已通过《2060年前实现碳中和战略》，明确了能源、工业、交通等重点经济领域的长期转型方向。目前，围绕落实该战略的路线图正在制定之中，内容涵盖产业 модернизация、可再生能源发展以及提高能源利用效率等关键措施。

此外，哈萨克斯坦还批准了更新版国家自主贡献（NDC）目标，以进一步响应全球气候变化行动。与此同时，政府也在持续完善生态环境领域法律法规，并加强国内及国际市场监管机制。

在推动温室气体减排过程中，国家碳排放交易体系是哈萨克斯坦的重要政策工具之一。奥舒尔巴耶夫介绍，目前该体系已覆盖全国约43%的温室气体排放量，涉及能源、油气、工业及矿业等领域的大型企业，其核心目标在于鼓励企业采用绿色技术并提高生产能效。

目前，哈萨克斯坦还在积极推进《巴黎协定》第六条框架下的市场机制落实工作。奥舒尔巴耶夫表示，哈方将这些机制视为拓展国际合作、吸引气候融资以及实施联合项目的重要平台。

他指出，气候议程需要各国共同寻找解决方案并加强协作。对于欧亚经济联盟国家而言，在气候政策框架下深化合作、加强经验交流具有特殊意义。哈萨克斯坦愿积极参与相关工作，并致力于进一步加强欧亚经济联盟框架内的气候伙伴关系。