走进西阿尔泰自然保护区：珍稀物种与高山生态系统的守护地

保护区涵盖西阿尔泰主要山系——伊万诺夫山、乌尔巴山、阔克苏山及霍尔津套山的山坡与支脉，并向图尔古松与利内伊山脉延伸连接。该区域被认为是西阿尔泰中高山自然综合体的典型代表。

在利内伊山脉内，坐落着被称为“利内伊之柱”的地质构造群。这些独特的花岗岩岩体经过长期风化与侵蚀作用，形成了极具科研与观赏价值的地质遗迹。此外，在利内伊山脉与霍尔津套山脉之间，还分布着西阿尔泰地区面积最大的高山沼泽“古丽毕舍”，也是保护区内最具代表性的自然景观之一。

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保护区内形成了交错分布的高山河流与水文系统，其中规模较大的包括白乌巴河与黑乌巴河。

植物多样性方面：保护区内共有高等维管植物889种，其中27种被列入哈萨克斯坦红皮书。这些植物不仅构成了重要的生态基底，也为野生动物提供了栖息、觅食与繁殖的关键环境。

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动物多样性方面：西阿尔泰国家自然保护区共栖息动物230种，具体分布如下：

鸟类：共165种，其中120种为留鸟。保护区内有6种被列入哈萨克斯坦红皮书的珍稀濒危鸟类，包括黑鹳、金雕、游隼、灰鹤、猫头鹰及猎隼。此外，长脚秧鸡与黄胸鹀被国际鸟盟列入全球濒危物种名录。

哺乳动物：共57种。大型有蹄类动物包括驼鹿、马鹿及狍子。棕熊、猞猁、紫貂、白鼬、黄鼬、伶鼬、松鼠、仓鼠、阿尔泰鼠兔及雪兔等广泛分布。此外，珍稀哺乳动物伊氏鼠耳蝠亦在此栖息。

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两栖及爬行动物：包括2种两栖动物和4种爬行动物。

鱼类：河流与湖泊中共分布5种鱼类，其中哲罗鲑已被列入哈萨克斯坦红皮书。

2020年，根据联合国教科文组织“人与生物圈”计划国际协调理事会的决定，西阿尔泰国家自然保护区正式加入世界生物圈保护区网络。