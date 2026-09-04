阿斯塔纳机场上半年因中东局势取消约1100个航班

（哈萨克国际通讯社讯）受中东局势影响，阿斯塔纳国际机场2026年上半年约有1100个国际航班被取消。

除外部局势外，跑道维修导致白天运行受限，以及航空煤油价格上涨等因素，也对机场今年上半年的运营情况造成影响。

阿斯塔纳努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫国际机场股份公司2025年全年净亏损69亿坚戈。截至2025年底，企业累计未弥补亏损达到360亿坚戈。

机场2025年综合收益总额为40亿坚戈。针对当前财务状况，机场正在实施反危机计划，包括重新评估现行收费标准的经济合理性、提高运营效率以及挖掘内部资源。

机场方面表示，将进一步关注各项服务的实际成本，并在航空煤油销售模式发生变化的背景下，主要通过提升核心运营业务效率改善财务状况。

尽管受到多重因素影响，机场部分运营指标仍实现同比增长。

2026年1月至7月，阿斯塔纳国际机场共服务旅客540万人次，高于2025年同期的530万人次，同比增长1.3%。

同期，机场执行国内航班超过2.5万班次，去年同期为2.4万班次；国际航班数量则由1.2万班次增加至1.24万班次。

货运业务增长更为明显。今年前7个月，机场完成货物和邮件吞吐量8900吨，去年同期为7400吨，同比增长超过20%。

2026年1月至6月，机场非航空业务收入达到72亿坚戈，较去年同期的58亿坚戈增长24%。

作为机场股东，阿斯塔纳市政府将在今年年底前继续与机场管理层共同落实反危机计划，重点包括调整收费政策、降低服务成本、优化生产经营和管理流程，以及发展商业业务。

此外，机场还计划继续与航空公司合作，拓展航线网络。

机场方面预计，通过上述措施，可逐步推动企业财务和经营活动实现盈亏平衡。