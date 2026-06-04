哈萨克斯坦拟就加密货币特赦和挖矿制定新规

（哈萨克国际通讯社讯）在阿斯塔纳举行的研讨会上与会专家就加密货币行业的发展前景，以及如何将数字资产从“影子”流通带入合法市场问题进行了讨论。

“阿塔梅肯”企业家协会副主席提穆尔·扎尔克诺夫指出，该领域需要采取系统性的方法。

据他介绍，哈萨克斯坦曾经是全球挖矿业的领军者，跻身前三，占据全球约13%的市场份额。然而，这些地位目前正在削弱，该行业亟需顺应全球趋势发展。

他还重点关注了包括吉尔吉斯斯坦在内的邻国的加密货币产业发展。

- 根据吉尔吉斯斯坦监管机构数据，该国加密货币行业的合法交易额为 310 亿美元，而我国的数据约为 80 亿美元。然而，这仅仅是合法交易额的指标，考虑到还存在影子交易，实际市场规模可能远大于此。因此，目前的 80 亿美元并不能反映我国加密货币市场的全部潜力。-他说。

就此，他建议考虑推行加密货币大赦，以使此前未被纳入监管的数字资产合法化，并促进该行业的发展。

- 国家需要采取重要举措。例如，有必要开展加密货币特赦，使影子经济中的资源合法化，并推动该行业的发展。-他说。

扎尔克诺夫还提出了规范挖矿的问题，并提议在哈萨克斯坦境内出售部分挖出的数字资产。他认为，矿工挖出的加密资产至少有50%应该在哈萨克斯坦境内出售。

他强调，该行业对国家经济具有巨大的潜力。