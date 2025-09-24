哈萨克斯坦总统就俄乌会谈表达立场

据Tengrinews.kz报道，托卡耶夫总统在第80届联合国大会期间回答媒体提问时表示，哈萨克斯坦不是这场冲突的调解人，也不认为自己是调解人。

- 哈萨克斯坦并非是这一军事冲突的调解方。我相信双方有能力就所有争议问题进行对话。正如我常说的，乌克兰危机非常复杂，不容轻视。-他说。

他还表示，由于军事行动的持续，许多领土、历史、民族、语言和政治问题相互交织。

- 是的，领土问题至关重要，也最为复杂。但目前还无法在谈判桌上解决。因为关于历史问题的讨论（基辅罗斯、领土“赠予”、乌克兰国家地位等等）正在同时进行。各方对此持有各种不同的看法，包括新颖的和令人意外的。然而，谈判必须继续。我在联合国的演讲中也说过这一点。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统表示，如果两国领导人希望访问哈萨克斯坦并举行会晤，我国愿意创造一切必要条件。

- 但最重要的是，高层会谈总是在外交官和其他部门进行大量准备工作之后举行的。当军事行动正在进行，当各方在议程的关键问题上存在分歧时，期待取得具体成果实际上是不切实际的愿望。-哈萨克斯坦总统说。

国家元首还阐明了哈萨克斯坦的立场。

- 我们支持俄罗斯和乌克兰启动直接高层谈判。但在此之前，需要进行初步准备，以达成相互理解。哈萨克斯坦虽然不是调解方，但愿意在必要时提供谈判和会谈的平台。-他说。

据此前报道，在第80届联合国大会期间，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫同乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基举行了会晤。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在接受美国福克斯新闻频道采访时表示，愿意在哈萨克斯坦与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京举行会晤。

【编译：小穆】