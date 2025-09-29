总统新闻秘书就最新人事调整作出说明

他表示，针对最新的干部变动，媒体提出了大量问题。首先需要强调的是，这些调整属于常规的人事轮换，其根本目的是提升国家治理体系在重点领域的效率。

在不久前的国情咨文中，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫明确指出，增加对国家经济的投资规模是优先任务之一。为此，这一重要领域被交由经验丰富的外交官穆拉特·努尔特列吾负责。作为总统助理，他将致力于推动国际投资和贸易合作，与外国高级官员及全球大型企业领导人建立和发展联系。

根据总统令，扎苏兰·马迪耶夫被任命为副总理兼人工智能与数字发展部长。该部门将负责落实托卡耶夫总统在国情咨文中提出的战略任务——推动哈萨克斯坦建设数字国家。总统已就这一具有战略意义的工作向新任部长作出指示。

此外，经政府总理同意，决定任命马吉利斯（议会下院）议员朱勒德兹·苏莱曼诺娃为教育部部长。鲁斯兰·杰勒德拜强调，新部长因其在社会事务中的积极表现和在教育领域的丰富经验而广为人知。

值得一提的是，此前，托卡耶夫总统签署一系列人事任免命令，涉及人工智能和数字发展部、教育部、外交部等重要职务。

【编译：达娜】