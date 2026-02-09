突厥斯坦州就生态民族文化休闲区项目与中国企业开展洽谈

据介绍，该项目将于今年起分阶段推进，并将获得国家层面的综合支持。项目总体理念为“中亚之心，面向世界的窗口”，目标是将图勒克巴斯打造成为连接中亚与世界的国际文化旅游中心，而不仅限于国内旅游目的地。

图勒克巴斯县自然生态保存良好，拥有广阔草原、峡谷地貌和肥沃土地，四季景观各具特色。当地至今仍完整保留着哈萨克游牧文化的自然形态，包括毡房文化、马术传统、民族饮食、马背竞技以及民歌与库伊艺术等，具有鲜明的文化辨识度。

项目框架内，哈萨克斯坦首个数字化文化旅游平台将同步启动，生态旅游、文化体验与康养休闲将实现深度融合，形成符合国际标准的综合性旅游目的地。相关建设与规划工作将严格遵循环保要求，管理体系与服务标准也将按照专业化模式运行。

州长在会谈中强调，该项目对地区发展具有战略意义。他指出，在保护自然环境的前提下推进经济发展，不仅有助于提升当地居民生活水平，也将为哈萨克游牧文化走向国际舞台创造条件。项目实施后，预计将带动就业增长，为区域长期发展注入持续动力。

从规划内容看，该项目将农业、文化、旅游与康养产业有机结合，重点推进本地居民培训与就业，并构建多元化增收的经济模式。根据设想，项目区内将建设酒店、特色餐饮设施、商业娱乐集群、花卉谷、滑雪及草地滑行区、星空帐篷营地、赛马场和民族马术竞技综合体，同时配套设立民族美食与手工艺品生产作坊及小型加工设施。

【编译：达娜】