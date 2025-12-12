中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    10:15, 12 12月 2025 | GMT +5

    就业支持举措成效显著：今年以来全哈超80万人获就业安置

    （哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦劳动和社会人口保护部最新通报，截至2025年12月1日，全国共有近296,000人享受积极就业促进措施，821,100名公民成功就业。

    жұмыспен қамту
    Фото: Gov.kz

    其中：

    - 补贴性就业岗位安置168,300人，包括：

    • 社会工作岗位：13,400人 
    • 青年实践项目：29,100人
    • 公共工作岗位：99,900人
    • “银龄”项目：18,700人 
    • “首份工作”项目：6,900人 
    • “代际合同”项目：315人

    - 为社会脆弱群体发放最高400月计算指标（1,572,800坚戈）的创业启动无偿补助金共9,239份。

    - 59,200名失业人员参加市场需求技能在线培训，其中53,500人完成课程并获得证书。

    - “巴斯陶商业”创业基础培训覆盖50,000人，已结业27,600人。

    - 根据雇主需求组织职业培训9,161人，已结业6,375人，结业后6,118人实现就业。

    - 363,200人在职业指导中心接受社会职业定向与咨询服务。

    就业安置通过多渠道实现，实际就业以强制性养老保险缴费为确认依据。821,100名就业人员具体构成如下：

    - 积极就业措施框架内：177,500人
    - 电子劳动力交易所（Enbek.kz）雇主发布岗位：209,800人
    - 总统“每万居民100个就业岗位”倡议：394,800人
    - 中央国家机关实施项目：39,000人

    此前报道，今年阿斯塔纳将实施创造3,600个就业岗位的项目。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    社会保障 统计 就业保障 就业人口 就业
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
    正在阅读