10:15, 12 12月 2025 | GMT +5
就业支持举措成效显著：今年以来全哈超80万人获就业安置
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦劳动和社会人口保护部最新通报，截至2025年12月1日，全国共有近296,000人享受积极就业促进措施，821,100名公民成功就业。
其中：
- 补贴性就业岗位安置168,300人，包括：
- 社会工作岗位：13,400人
- 青年实践项目：29,100人
- 公共工作岗位：99,900人
- “银龄”项目：18,700人
- “首份工作”项目：6,900人
- “代际合同”项目：315人
- 为社会脆弱群体发放最高400月计算指标（1,572,800坚戈）的创业启动无偿补助金共9,239份。
- 59,200名失业人员参加市场需求技能在线培训，其中53,500人完成课程并获得证书。
- “巴斯陶商业”创业基础培训覆盖50,000人，已结业27,600人。
- 根据雇主需求组织职业培训9,161人，已结业6,375人，结业后6,118人实现就业。
- 363,200人在职业指导中心接受社会职业定向与咨询服务。
就业安置通过多渠道实现，实际就业以强制性养老保险缴费为确认依据。821,100名就业人员具体构成如下：
- 积极就业措施框架内：177,500人
- 电子劳动力交易所（Enbek.kz）雇主发布岗位：209,800人
- 总统“每万居民100个就业岗位”倡议：394,800人
- 中央国家机关实施项目：39,000人
此前报道，今年阿斯塔纳将实施创造3,600个就业岗位的项目。
【编译：木合塔尔·木拉提】