哈萨克斯坦机场煤油价格下降

据交通部消息，根据国家元首关于发展国际航空枢纽的指示，为确保航空煤油供应的透明度、稳定性和价格合理性，2026年，哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas - Aero）开始在阿拉木图和阿斯塔纳的主要机场直接向航空公司供应燃料，即“机上加油”。

交通运输部与能源部合作，为哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas-Aero）提供了直接使用机场基础设施（包括区域机场）的权限。

由于采取了相关措施，哈萨克斯坦机场的航空煤油价格降至每吨1000美元。以下航空公司已按更新后的价格获得燃油供应：土耳其航空、迪拜航空、开罗航空、索蒙航空、AJet航空、飞马航空、红海航空、One Air航空、匈牙利航空、Fly Meta航空。

哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas-Aero）计划增加直接向航空公司供应燃料的量，无需中间商。预计这将进一步降低航空煤油的价格。目前，在哈萨克斯坦航空公司服务的邻国，航空煤油的价格约为每吨1200至1300美元。此外，哈萨克斯坦17个机场实行“开放天空”政策，取消了对航班数量和航线的限制。

交通部称，该制度赋予外国航空公司使用第五自由度，运营往返哈萨克斯坦共和国境内及途经哈萨克斯坦共和国境内的航班的权利。这些措施将有助于加强哈萨克斯坦在航空领域的区域领导地位，并开发其过境运输潜力。

【编译：小穆】