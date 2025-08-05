微型金融机构停业后借款人仍须履行还款义务

该机构指出，微型金融机构的停业，包括因被吊销执照而退出市场，并不意味着借款人的还款义务随之终止。借款人仍需按原定条件偿还小额贷款。

—若债权被转让给第三方，借款人对原微型金融机构或新债权人的债务仍然有效。如果债务已转移至新的债权人，借款人应被明确告知新的还款账户和程序。-该机构提醒道。

金融市场监管与发展署强调，公民在申请小额贷款时应承担相应责任。

—需要明确的是，借款人在获得小额贷款的同时，也承担了按期还本付息的法律义务。在申请贷款前，确认微型金融机构是否合法同样重要。借款人可通过本机构官方网站查询相关公司是否持有有效执照。此外，借款人不仅有义务，也享有权利。如与微型金融机构发生纠纷，可向微型金融行业巡视专员寻求免费咨询和合法权益保护。-该机构补充道。

据介绍，2024年，哈萨克斯坦共有29家微型金融机构终止运营，其中17家为自愿停业，12家则因系统性违反相关法律法规（包括审慎标准）而被监管机构责令停业。

值得一提的是，哈萨克斯坦商品交易所获得标普全球（S&P Global）国际评级机构最新企业可持续发展评分，在全球同类金融机构中取得亮眼成绩。根据2025年评估数据，里海商品交易所在100分制中获得60分，较去年提升19分。

【编译：阿遥】