该行业的增长与汽车产量持续增加密切相关。过去7个月，全国共生产9.6万多辆汽车。其中，乘用车产量增长37.2%，客车增长27.6%，特种设备增长45.1%。

汽车散件组装占比已达到28.3%。库斯塔奈的全工艺流程起亚哈萨克斯坦（KIA Qazaqstan）工厂以及位于阿拉木图的Astana Motors Manufacturing工厂相继投产，进一步推动了生产链条的延伸。

与此同时，各大汽车制造企业周边也已建立轮胎、蓄电池、汽车座椅和车载多媒体系统等配套生产线。

在农工综合体领域，目前已有10家本土企业能够满足国内市场对拖拉机和联合收割机90%的需求。

铁路机械制造业产值达到3450亿坚戈。其中，客运车厢产量增长10.7%，电力机车产量增长23.8%，并实现了铁路罐车生产。位于阿斯塔纳的“机车组装厂”哈萨克斯坦本地化生产占比达到75%。

冶金工业产值达到8.1万亿坚戈。其中，钢材产量增长4.1%，生铁增长5.8%，无缝钢管增长30.4%，建筑用钢筋增长10.5%。

化工产值增至1万亿坚戈，同比增长26.9%。

轻工业产值达到1255亿坚戈，同比增长80.1%。其中，纺织品产量增长2.2倍，服装产量增长27.5%，皮革制品产量增长20.3%。

值得一提的是，根据国家统计局初步数据，2026年1月至7月，哈萨克斯坦国内生产总值同比增长4.1%。在石油产量下降和全球市场波动的背景下，经济总体保持稳定增长。