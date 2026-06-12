阿斯塔纳机场有望成为新的国际货运枢纽

据阿斯塔纳国际机场新闻处消息，为了有效组织机场运营，货运和客运航班的飞行时间正在优化。此举旨在提升飞机服务质量，确保运营稳定性和飞行安全。

跑道状况受到持续监控。专家定期进行检查，并及时进行必要的维修。此外，哈萨克斯坦航空管理局每年都会检查机场基础设施是否符合既定要求。

- 货运航班数量的增加将分阶段进行，并充分考虑所有技术条件。这将为引进宽体货机和发展国际货运铺平道路。加强与国际货运航空公司的合作是提升国家过境运输能力的重要一步。这方面的工作正根据国家元首关于发展交通物流部门的指示开展。货运量的增长将有助于创造新的就业机会，吸引投资，并巩固阿斯塔纳作为主要航空枢纽的地位。-机场新闻处说。

2026年5月，机场下一阶段的计划维修工程顺利完成。工程期间，跑道路面得到修复，标线得到更新，照明和信号系统也进行了现代化改造。这些措施旨在确保机场基础设施的可靠安全运行。

目前，停机坪和滑行道正在进行计划内的维修工作。所有工作均按计划进行，不会影响航班的稳定性。机场运营正常。

即将启动的最重要项目之一是修建第二条跑道。此举将提升机场的吞吐能力，增强运营稳定性，并为未来的发展奠定坚实的基础。