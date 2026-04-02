缺水危机与气候压力：哈萨克斯坦农业如何应对严峻挑战？

全球变暖：头号威胁

近年来，我国平均气温正逐步攀升。受此影响，农作物生长所需的水分明显减少。尤其是在南部地区，干旱风险居高不下。尽管北部地区局势相对稳定，但气候变化的影响也已初现端倪。

环境工程师、"巴伊塔克"绿党执行秘书别克别尔艮·科列依指出，这一趋势可能危及哈萨克斯坦的粮食安全。

—全球变暖是影响农业的核心因素。在哈萨克斯坦和中亚地区，气温上升和降水不稳定性日益明显。这种状况在沙漠和半沙漠地区尤为突出。南部和西部地区面临极高的干旱风险。这些趋势可能对国家的粮食安全构成威胁，-他表示。

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他认为，哈萨克斯坦正在积极开展适应性调整工作。

—引入抗旱品种能够显著降低风险。这一方法目前已在我国得到广泛应用，-科列依称。

种植结构多元化进展如何？

针对这一问题，农业领域的适应性措施正分阶段加强。主管部门——农业部正将工作重心放在种植结构的多元化调整上。

农业部在回应哈通社置评请求时表示，今年计划播种面积约为2380万公顷，较去年增加18万公顷。计划分阶段将小麦这一单一作物的种植面积缩减至1210万公顷，同时增加油料作物和饲料作物的种植比例。计划将油料作物面积扩大至400万公顷以上，饲料作物面积达到330万公顷。

农业部指出，此类调整将增强种植业的稳定性，并使其更容易适应市场需求。

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在南部地区，高耗水作物受到了高度关注。相关部门正根据水资源总量核算情况，优化播种作业。

农业部称，根据确定的用水限额，水稻种植面积缩减了2万公顷，目前总计为8万公顷。其中：克孜勒奥尔达州7万公顷，阿拉木图州5800公顷，突厥斯坦州3500公顷，杰特州1000公顷。棉花种植面积为16.24万公顷，其中2.98万公顷采用滴灌技术，1.2万公顷采用传统灌溉。

种植区的调整不仅限于规模。无论种植何种作物，其对当地气候的适应性是首要要求。

农业部补充道，每年有70-80%的耕地实现品种区域化，即播种符合当地环境的品种。由于全国93%的耕地位于风险农业区，因此在选育过程中，我们高度重视抗旱品种。

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目前，我国已广泛种植适应干旱环境的核心作物。其中包括硬质及软质春小麦、大麦、糜子、高粱，以及耐旱的豆类作物。相关科研工作正系统性推进。新品种的选育及生产转化通过"国家农业科研教育中心"的下属机构实现。过去两年内，该中心共推出了21个抗旱新品种，其中包括12个小麦品种、3个大麦品种、1个燕麦品种、1个亚麻品种和3个向日葵品种。

赛福林哈萨克农业技术大学教授阿依曼·热斯别科娃将这一领域的进步归功于科研成果的转化。

—除传统方法外，标记辅助选择、生物技术手段及基因组技术正显著加速选育进程。无需等待植物完全成熟，即可在分子水平上识别出抗旱基因。我国科学家在该方向已取得实质性成果。此外，'快速育种'技术也在蓬勃发展。科研经费支持的增加对此产生了积极影响。与前十年相比，现在的支持力度明显更高，-热斯别科娃说道。

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新品种研究持续深入

如果说种植结构多元化和应用新农技是对气候风险的快速响应，那么长期解决方案则与科学研究密不可分。

在此背景下，哈萨克斯坦粮食作物科研生产中心作为我国育种工作的核心基地之一，正开展大量工作。该中心正全方位研究高产且抗病虫害的新型种质资源。

—自去年以来，我们在春软麦竞争性品种试验圃研究了36份材料，在初步品种试验中研究了61份材料，在观察试验圃研究了202份材料。其中最优秀的材料将被送往国家品种试验站，-中心专家表示。

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科研探索已取得具体成果。近年来，该中心科学家通过育种手段研发并推广了名为"泰玛斯"的春软麦新品种。

—"泰玛斯"属于中熟、矮秆、高产且具生态适应性的品种。分子分析显示，该品种含有抗叶锈病的Lr19和Lr37基因。其籽粒饱满，千粒重可达40克。按品质划分，属于强筋小麦。该品种最高平均产量达到了42公担/公顷，-专家介绍称。

这一成果并非偶然。抗旱品种的开发结合了多种科学手段，包括表型选择、田间评估、分子标记及遗传分析等。

—中心研发的粮食作物主要种植在哈萨克北部和中部地区。这有助于规范农户的作业并确保收成的稳定性。此类品种即便在水分匮乏的情况下也能正常生长并提供稳定产量。相比之下，国外品种在干旱年份往往会出现产量的剧烈下滑，-中心专家指出。

锡尔河水稻生产的转型

适应气候的科研探索仍在继续。在水资源短缺尤为明显的地区，特别是克孜勒奥尔达州，这一问题愈发尖锐。因此，在水稻种植中引入新方法和节水技术被提上了日程。

为此，哈萨克水稻科研所启动了一系列关于培育抗旱新品种和提高水资源利用效率的举措。

—我们通过强制授粉杂交法，培育出了KazEr-6、KazNIIR-5、Salima、Syr Sulyuy、Aisara、Aisaule等品种。通过化学及辐射诱变法培育了Marjan、Aru和Aizere，通过传统方法研发了Tugisken-1、Baikonur、Daryn、Aikerim等品种，-研究所副所长长詹乌扎克·拜缅诺夫介绍称。

据拜缅诺夫介绍，新品种的核心特征是生育期短且具备节水特性。这是在缺水条件下保障产量的关键机制之一。

—像Syr Sulyuy和Aisara这样的品种非常受农户欢迎。例如，Syr Sulyuy的种植面积已达到3000公顷。在缺水情况下，这些品种非常有效，-拜缅诺夫强调。

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对于锡尔河流域而言，水资源问题正逐年复杂化。全球气候变化及跨境水流量的不稳定性直接影响着该地区的水稻产业。

—社会上偶尔会有建议称应放弃种植水稻，将节省下来的水排入咸海。然而，完全停止种植水稻是不妥的。这一产业保障着我国的粮食安全，并为农村居民提供就业。此外，通过水稻种植可以冲洗盐碱地，改善土壤状况，-拜缅诺夫称。

需采取综合节水措施

农户在技术和财务上的依赖性也是必须考虑的重要因素。

—水资源短缺给稻农带来了困难。由于农户通过贷款或租赁购买了联合收割机等专用机械，立即转产其他作物并非易事。因此，必须引入综合节水措施。这包括激光平地技术、遵守淹灌制度、配水自动化以及降低水稻在轮作中的比例。我们建议在克孜勒奥尔达州的三个区域将水稻占比在南部及中部缩减至25-37.5%，在中心及北部区域缩减至50%，-他说道。

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科学探索不仅限于育种。关于有效保持土壤水分的实验工作也在进行中。发言人提到，目前正在测试新型保水剂、颗粒剂等新技术。

—从2024年起，我们开始研究匈牙利的Loter retrainer制剂。其施用量为每公顷10升，混合170升土壤使用。该制剂主要作用于植物的根系。我们目前正在进行田间验证，-他说。

生态学家科列依认为，仅仅依靠单一方向是不够的。

—推广滴灌、扩大防护林带以及应用生态系统方法，将有助于提升农业的韧性，-他总结道。

总而言之，气候变化正倒逼农业部门寻找新出路。只有通过科学与实践的结合、水资源的节约利用以及引入适应本地环境的举措，哈萨克斯坦农业才能保持可持续发展。

【编译：阿遥】