哈萨克斯坦孤儿机构在院儿童数量十年间减少一半

教育部数据显示，过去10年间，哈萨克斯坦非机构化儿童照护转型成效显著。全国寄宿制儿童机构网络缩减约24%，机构内在院儿童数量减少54%，相关指标呈持续下降趋势。

随着家庭寄养和监护模式的推广，对监护与监护管理机构专业能力提出了更高要求。为此，相关部门工作人员规模大幅扩充，专业人员数量由原先的303人增至1028人，增长约3.3倍。这一调整使相关机构能够对每个家庭开展个性化跟踪支持，并全面评估儿童的生活与成长环境。

同时，自2025年起，国家进一步收紧对法定监护人的遴选与管理要求。监护人须每年接受一次强制性综合审查，内容包括收入来源证明、健康状况、居住条件合规性以及无犯罪记录等。如发现任何风险因素，包括被追究刑事责任，或被列入精神神经或戒毒医疗机构观察名单，相关人员将被立即取消监护资格。

在儿童支持体系方面，导师制度作为替代性帮扶机制也在持续推进。目前，全国20个地区已有360余名注册导师。自2025年起，导师须通过强制性职业资格认证。相关政策强调，在安置过程中应优先保障儿童与原生家庭的亲属关系，首先考虑由近亲属承担抚养责任。

官方数据显示，目前哈萨克斯坦共有20,798名孤儿及失去父母监护的儿童，其中82%已在家庭环境中接受抚养和照护。

【编译：达娜】