机遇之空：新航站楼、航空枢纽和新航线如何连接哈萨克斯坦与世界

（哈萨克国际通讯社讯）为落实总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫关于进一步释放国家交通物流潜力的指示，哈萨克斯坦政府正系统推进民航和航空货运领域现代化建设。目前，相关工作重点围绕加强国际互联互通、融入跨里海国际运输路线以及提升哈萨克斯坦作为欧亚重要交通枢纽的地位展开。与此同时，机场基础设施持续升级，航线网络不断扩大，航空运输的可及性进一步提升。哈萨克斯坦政府官网Primeminister.kz就机场改造、多式联运物流枢纽建设以及国际航线网络扩展等情况进行了专题梳理。

跨里海运输路线航空货运枢纽：货运量增至10.25万吨

2026年1月至7月，哈萨克斯坦各机场共处理货物10.25万吨，同比增长10%。其中，阿拉木图国际机场承担了主要货运量，共处理6.61万吨，占全国总量的64%以上。

目前，阿拉木图机场正在实施2025—2028年“Horizon”计划第一阶段。项目包括将出口区域扩大5000平方米，建设拥有7个停机位的货运停机坪，可保障波音747-8、空客A380等F类大型远程飞机运行，同时计划在500公顷区域内打造物流集群。

其他地区的航空物流基础设施也在同步推进。阿克托别正在建设物流综合体并发展航空燃油加注基础设施；卡拉干达正在扩建接收货运航空公司的相关设施；阿克套则着力推动航空、海运和铁路运输路线相互衔接。

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政府为提升航空过境运输潜力采取的措施已经开始显现成效。自2026年6月起，全球大型航空货运企业之一Cargolux恢复经阿斯塔纳运营航班，并计划将航班频次提高至每周最多14班。目前，其飞机在哈萨克斯坦机场主要进行短暂停留、加油和技术服务，同时有关方面正在研究向全面商业货运业务过渡。

与此同时，各机场正在增加仓储能力，建设用于药品和易腐产品的温控储存区域以及电子商务设施。这些项目将为扩大航空货运规模和吸引新的国际承运商创造条件。

今年8月，Cathay Pacific Cargo开通飞往阿斯塔纳的定期货运航班，计划使用波音747货机执飞，每周最多5班。这将进一步加强哈萨克斯坦与国际航空货运网络的连接。

三座新航站楼投运 机场吞吐能力提高6.5倍

过去三年，通过吸引私人投资，阿拉木图、克孜勒奥尔达和奇姆肯特机场相继启用新的航站楼综合体。三个机场的总体年旅客吞吐能力由350万人次提高至2300万人次，增长6.5倍。

为促进国内旅游并改善偏远地区交通连接，根据托卡耶夫总统指示，卡通卡拉盖、斋桑和肯德尔利三个旅游区正在建设新机场，计划于2026年底投入使用。

与此同时，全国多个机场正在改造跑道和机场设施。首都机场主跑道已经完成大修；巴尔喀什机场完成航站楼、滑行道和停机坪改造，并安装现代化助航灯光设备，同时开通了前往阿斯塔纳和阿拉木图的航班。

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巴甫洛达尔机场改造期间，跑道宽度从45米拓宽至60米，从而取消大型远程飞机起飞重量方面的限制，并进一步提高飞行安全水平。

机场恢复运营后，已经接收阿斯塔纳—巴甫洛达尔—阿斯塔纳航线首个航班。目前，该航线每周运营4班补贴航班，票价为1.5万坚戈。自9月1日起，还将开通每日飞往阿拉木图的商业航班，并恢复每周7班往返新西伯利亚的国际航线。

2026年8月，阿尔卡雷克机场修复工程全部完成，为恢复该市定期客运航空服务创造了条件。阿斯塔纳—阿尔卡雷克—阿斯塔纳航线首班航班于8月22日执飞。

此外，奇姆肯特机场正在建设第二条跑道，计划于2027年完工；乌尔扎尔机场旅客航站楼改造工作也在继续，预计2027年2月完成。

航线增至135条 民航机队2030年将扩大至160架

2025年，哈萨克斯坦航空公司共运送旅客1540万人次，同比增长4.8%，全国机场旅客吞吐量达到3180万人次。

这一增长势头在2026年继续保持。今年上半年，哈萨克斯坦航空公司共运送旅客740万人次，同比增长2.6%。

目前，哈萨克斯坦正利用第五航权机制发展亚洲与欧洲之间的过境和中转航线。其中一个项目是VietJet Air正在筹备开通的河内—阿拉木图—布拉格航线。

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在“开放天空”政策框架下，哈萨克斯坦国际航空网络已经扩展至连接全球30个国家的135条航线。

2026年计划开通的15条航线中，华沙、上海、广州、拉纳卡、乌兰巴托和伊兹密尔等航线已经开通。此外，目前还有飞往西安、乌鲁木齐、比什凯克、新西伯利亚、圣彼得堡、秋明和巴统等城市的商业航班。有关方面还在研究于今年年底前开通东京和喀什航线。

目前，哈萨克斯坦定期民航机队共有111架飞机。到2026年底还将接收6架新飞机，其中Air Astana接收4架，Vietjet Qazaqstan接收2架。

根据规划，到2030年底，通过陆续引进空客A320/A321neo、波音737 MAX以及波音787“梦想客机”等远程飞机，商业航空机队规模将扩大至160架。其中，2027年计划新增11架，2028年新增10架，2029年新增9架，2030年新增13架。

随着民航业快速发展，专业人才培养规模也在逐步扩大。目前，哈萨克斯坦民航领域约有2.5万人从业。

民航学院国家助学金名额从2022—2023学年的180个增加至2025—2026学年的618个，增长超过3倍；四年间学生人数增长超过72%，毕业生就业率达到90%。

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与此同时，双元制教育也在发展。目前共有220名学生在48家合作企业接受相关培养，教育课程则由院校与用人单位共同制定，并参考国际标准。

航空安保标准符合率达95.7% 过境航班量三年增长4倍

根据国际民用航空组织（ICAO）评估结果，哈萨克斯坦航空安保领域标准符合率达到95.7%，飞行安全标准有效实施率达到82%。相比之下，欧洲地区两项指标的平均水平分别为88%和74%。

航空业组织体系也得到进一步完善。2026年，哈萨克斯坦成立交通事故和事件调查专业中心，并将航空事故调查职能移交该机构。新机制旨在按照ICAO标准和建议实践，建立独立、高效的事故调查体系。

目前，哈萨克斯坦还在与ICAO合作开展专家培训和实验室基础设施建设，面向2050年的航空业发展总体规划编制工作也已接近完成。

过去三年，经哈萨克斯坦领空执行的过境航班数量增长4倍。为保障高水平空中交通服务，哈萨克斯坦国家航空导航企业“哈萨克航空导航”正与LEIDOS公司执行一项为期5年的合作协议，对无线电技术设备和导航系统进行技术升级。

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航空煤油产量将翻倍至每年180万吨

具有竞争力的航空燃油价格，正成为哈萨克斯坦扩大航线网络和吸引国际航空公司的重要经济因素之一。

优惠的加油条件和高效服务提升了哈萨克斯坦机场对航空公司的吸引力，并促进客货运输规模增长，从而进一步巩固哈萨克斯坦作为欧亚航空枢纽的地位。

目前，包括Turkish Airlines、MNG Airlines、Cargolux、China Southern Airlines、HongKong Air Cargo、Fly Meta、Saudi Arabian Airlines、Air Atlanta、Hungary Airlines、Silk Way West Airlines、Easy Charter、Camex Airlines、My Freighter、Fly Khiva和Aerotrans等航空公司均在哈萨克斯坦机场进行航空燃油加注。

这一竞争优势得益于能源和交通领域一系列系统性措施，其中一项重要举措是减少中间环节并建立更加透明的定价机制。

今年以来，“ҚМГ-Аэро”运营商已向外国航空公司供应超过5万吨航空燃油，其中包括Turkish Airlines、Flydubai、Pegasus和Air Atlanta等航空公司。这使哈萨克斯坦得以维持地区内较低的航空燃油加注成本。

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目前，哈萨克斯坦国内航空燃油需求已完全能够由现有炼油厂资源满足。2026年，国内炼油厂预计生产82.5万吨航空燃油，从而使进口燃油资源能够用于保障过境和国际航线。

根据炼油产业发展规划，到2032年，哈萨克斯坦国产航空煤油产量将增长一倍以上，达到每年170万至180万吨。

与此同时，国内炼油厂已在技术上具备生产符合Jet A-1标准航空燃油的能力，各机场也正在分阶段升级航空燃油加注设施，以按照Joint Inspection Group标准完成相关认证。