哈新探讨机场合作 阿斯塔纳新机场建设拟引入新加坡樟宜机场集团经验

别克帖诺夫表示，根据总统托卡耶夫关于建设国际航空枢纽的指示，哈萨克斯坦正系统推进首都机场基础设施建设，其中包括建设第二机场。

他指出，哈萨克斯坦与新加坡在这一领域具有较大合作潜力，哈方希望借鉴樟宜机场集团的国际经验和技术能力，进一步提升本国航空基础设施发展水平。

樟宜机场集团目前负责运营新加坡樟宜国际机场和实里达机场。其子公司樟宜机场已参与全球20多个国家、60多座机场的发展、运营和总体规划项目，并在生物识别、自动化等数字化解决方案以及低碳机场建设方面积累了较丰富经验。

任锦荣表示，樟宜机场集团有意进一步深化与哈萨克斯坦的合作。他指出，阿斯塔纳作为连接欧洲和亚洲的重要节点，具有发展区域航空枢纽的潜力。

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他同时表示，集团愿在阿斯塔纳新机场建设项目中提供专业经验、技术知识和机场管理领域支持，助力新机场发展成为区域性航空枢纽。

双方在会谈后表示，将继续推动哈新务实合作，未来合作重点可围绕建设完整机场生态系统展开。