柏林举办“JULDYZ”主题画展 致敬迪玛希

展览所在的 Erster Erster 画廊距离14日举办《Stranger》演出的 Max-Schmeling-Halle 不远，方便观众在观看演唱会之余前往参观。

本次画展展出了艺术家 Punktgeläut 的油画及铅笔画作品，呈现迪玛希创作生涯中多个重要瞬间。画作描绘的场景和情感令粉丝倍感熟悉，也勾起许多温暖的回忆。

谈及创作理念，举办方在介绍中这样阐述：

“迪玛希的声音跨越了风格、流派以及国界。为纪念他在柏林举办的首场演唱会，11月14日我们特别展出一小批描绘这位杰出音乐家的肖像。这些形象体现了迪玛希超越音乐本身的影响力。他不仅通过全球巡演感动听众，也用自己的声音关注社会议题：他是和平与教育的倡导者，是年轻音乐人才的支持者，也是积极推广祖国——哈萨克斯坦的文化使者。”

据介绍，画展免费对公众开放。画作售卖所得的一半将捐赠给“Sabi”慈善基金会，用于支持联合国可持续发展目标，重点推进哈萨克斯坦的教育与环保项目。

