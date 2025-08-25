哈萨克斯坦国防部仪仗队在俄罗斯的主要舞台——红场，伴随以哈萨克歌曲为基础改编的混合曲，完成了一场精彩的行进表演，赢得观众热烈掌声和高度评价。

Фото: Қорғаныс министрлігі

中央军乐团演奏的既有富含草原风格的哈萨克民族乐曲，也有苏联时期的经典之作。这些音乐同样深受俄罗斯观众喜爱，许多人表示被深深打动。

为纪念苏联英雄、传奇狙击手阿丽娅·莫勒达古洛娃诞辰100周年，“青年战士”创意工作室学员贾斯米娜·图泽洛娃演唱了歌曲《阿丽娅》，为现场观众带来独特的情感体验。半个世纪前，这首由赛多拉·拜铁列科夫创作的歌曲在保加利亚国际音乐节上被评为“年度歌曲”，为哈萨克音乐走向世界开辟了新路。

Фото: Қорғаныс министрлігі

哈萨克斯坦武装部队军乐团团长兼首席指挥阿勒玛斯·易卜拉欣莫夫表示，应音乐节主题，乐团带来了由参加过二战的哈萨克作曲家努尔黑萨·特列恩迪耶夫创作的作品，其中包括《故乡》《金色夏牧场》《我的祖国》等歌曲。

Фото: Қорғаныс министрлігі

今年恰逢中央军乐团成立30周年，他们在红场的演出获得了观众的极大赞赏。虽然这些带有民族特色的音乐作品对观众来说并不陌生，但依然引发了真挚的共鸣和特别的情感。

Фото: Қорғаныс министрлігі

值得一提的是，第17届“斯帕斯克钟楼”国际军乐节共有来自俄罗斯及亚洲、非洲、欧洲国家的25个文艺团体参演。音乐节的盛大开幕式正值俄罗斯国旗日。

【编译：阿遥】