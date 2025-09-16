特朗普：美军再袭委内瑞拉“运毒船” 致3人死亡

特朗普在社交媒体上发文说，“来自委内瑞拉、已确认身份的毒品恐怖分子正在国际水域把毒品运往美国”，“这些极其暴力的贩毒集团对美国国家安全、外交政策和美国重大利益构成威胁”。

特朗普还发布了相关视频链接，视频显示一艘船在不明水域遭袭，几秒钟后被巨大火球吞噬。

2日，美国总统特朗普在社交媒体上说，美军在位于美国南方司令部责任区的国际水域朝“向美国运输非法麻醉毒品”的船只开火，击毙11名“被确认”是黑帮团伙“阿拉瓜火车”的成员。对此委内瑞拉政府予以否认。多家美媒近日援引知情人士的话透露，这艘船在美军袭击开始前已掉头驶向岸边，指出五角大楼迄今未提供确凿证据证明2日袭击的目标是毒贩，也无法确定其具体目的地。

特朗普政府在非战争状态下对外国民用船只进行致命军事打击，引发包括一些美国国会议员及拉美国家人士的质疑，认为这超越了美国联邦政府的行政权力，也有违国际法。

美军袭击委船只，加剧了美委关系的持续紧张。美媒援引消息人士报道说，近日，特朗普还以“打击拉美贩毒集团”为由，下令在与委内瑞拉隔加勒比海相望的美国海外属地波多黎各部署10架F-35战机，并在委内瑞拉附近加勒比海域部署多艘军舰。