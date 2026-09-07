阿斯塔纳车手罗梅莱获环西赛段亚军 首登领奖台

第15赛段全长110.2公里，从帕尔马德尔里奥出发，终点设在科尔多瓦。由于天气炎热，赛事组织方缩短了原定比赛距离。

比赛开始后，11名车手组成领先集团，随后该集团逐渐分化。进入关键阶段后，5名车手突围形成第一集团，后方12名追赶车手未能缩小差距，最终赛段冠军在领先的5人之间通过冲刺决出。

罗梅莱最终获得第二名，仅次于效力于Visma-Lease a Bike车队的比利时名将沃特·范阿尔特。效力于Lidl-Trek车队的蒂博·尼斯获得第三名。

这是这名效力于哈萨克斯坦车队的意大利车手首次在环西自行车赛登上领奖台。阿斯塔纳车队另一名车手赫诺克·穆卢布尔汉获得赛段第10名。

15个赛段过后，来自Movistar Team车队的西班牙车手恩里克·马斯继续领跑个人总成绩榜。

赛后，罗梅莱表示，这是一场从起点开始就非常艰苦的比赛，Visma-Lease a Bike车队一直保持着很高的比赛节奏。

他说，自己在途中冲刺点发起的进攻一定程度上改变了比赛走势。随后范阿尔特发动突围，他成功跟上，并与其一道追上前方两名车手，最终形成5人领先集团。

罗梅莱还表示，比赛最后阶段更多变成了战术较量。车队工作人员亚历山大·舍费尔一直提醒他保持冷静并紧跟范阿尔特。尽管他试图让对手承担更多领骑任务，但最终仍未能超越对方。