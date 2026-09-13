热巴金娜首夺美网冠军 登顶世界第一并斩获创纪录奖金

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦网球名将叶列娜·热巴金娜在2026年美国网球公开赛女单决赛中击败白俄罗斯选手阿丽娜·萨巴伦卡，职业生涯首次夺得美网冠军。这场胜利不仅为她带来个人第三座大满贯女单冠军奖杯，也让她职业生涯首次登上WTA世界排名第一的宝座。

决赛中，热巴金娜以6:4拿下首盘，萨巴伦卡随后以7:5扳回一盘。决胜盘中，热巴金娜以6:2锁定胜局。整场比赛耗时2小时23分钟。

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比赛期间，热巴金娜共轰出10记ACE球，出现3次双误，并在12个破发点中成功兑现3个。

三夺大满贯 首次登顶世界第一

纽约夺冠后，热巴金娜职业生涯的大满贯女单冠军数量增至3个。

2022年，她在温布尔登网球锦标赛夺得个人首座大满贯冠军。今年年初，她又在澳大利亚网球公开赛登顶。如今随着美网冠军入账，热巴金娜已经先后在温网、澳网和美网三项大满贯赛事中夺冠。

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与此同时，此次美网夺冠也让热巴金娜首次升至WTA世界排名第一，正式成为女子网坛世界第一。

此前，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫已向热巴金娜表示祝贺，祝贺她成为“世界第一女单”。

莎拉波娃颁发冠军奖杯 多位明星现场观战

近年来，萨巴伦卡一直是热巴金娜在国际赛场上的主要竞争对手之一。两人在纽约上演的冠军争夺战也吸引了多位知名人士现场观战。

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演员布拉德·皮特与女友来到现场观看比赛。比赛期间，解说员一度猜测皮特究竟支持哪位球员，而当他为热巴金娜的表现鼓掌喝彩后，这一悬念也随之揭晓。

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网球名将玛丽亚·莎拉波娃和演员杰西卡·阿尔芭同样来到现场观看决赛。

此外，巴西足球传奇球星罗纳尔多、演员安德鲁·加菲尔德和艾米·亚当斯、美国歌手P!nk（粉红佳人）等体育界和演艺界名人也现身看台，共同见证了这场女单冠军争夺战。

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热巴金娜获胜后，莎拉波娃第一时间在球场上向她表示祝贺，并为热巴金娜颁发冠军奖杯。随后，赛事举行了正式颁奖仪式。

550万美元奖金刷新纪录

凭借此次夺冠，热巴金娜获得550万美元冠军奖金。

这一数字创下网球运动员单项赛事夺冠奖金的新纪录。此前，从未有球员因赢得一项赛事冠军获得如此高额的奖金。

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这也刷新了热巴金娜个人单项赛事奖金纪录。2025年，她在WTA年终总决赛夺冠时曾获得523.5万美元奖金。

本赛季，热巴金娜表现出色。除美网冠军外，她还于今年1月夺得澳大利亚网球公开赛冠军，并于4月在斯图加特站比赛中夺冠。

热巴金娜：还要向更高目标迈进

在收获职业生涯第三座大满贯冠军奖杯后，热巴金娜谈到了自己的下一步目标。

— 我现在仍然难以相信这一切，这是一个了不起的成就。来到这里时，我就在想：“如果这次能够夺冠，那就太棒了。”这样我就将拥有三个大满贯冠军，而且是在三个不同的地方赢得。现在我要做的就是继续向前。我感觉自己能够实现所有目标，到那时我才会真正感到开心。现在我仍然觉得还有很多工作要做，也需要向更高的目标迈进。

本届美网半决赛中，热巴金娜以3:6、6:4、6:4逆转击败美国选手科科·高芙，晋级决赛。萨巴伦卡则在另一场半决赛中击败美国选手杰西卡·佩古拉，获得决赛席位。