美军击毙或俘虏近25个ISIS成员

路透社报道，美国中央司令部星期二（12月30日）发声明说：“在12月20日至29日期间开展的11次行动中，美国中央司令部及在叙利亚的盟友至少击毙七名伊斯兰国成员，并俘虏其余人员。”

声明还指出，这些行动也摧毁“伊斯兰国”的四个武器库。

12月19日，为报复“伊斯兰国”袭击美国人员，美国对叙利亚境内数十个“伊斯兰国”目标发动大规模空袭。

另一方面，土耳其内政部长耶尔利卡星期二说，土耳其安全部队在全国范围内开展打击“伊斯兰国”的行动中逮捕了357人。“警方在21个省份同时展开行动，逮捕357名与ISIS有关联的嫌疑人。我们绝不会给那些企图通过恐怖主义使土耳其屈服的人任何机会。”

星期一（29日），在土耳其西北部亚洛瓦市的一次打击ISIS的行动中，有三名警察殉职。

这场持续数小时的冲突也造成六名ISIS成员死亡，他们都是土耳其公民。

上周，伊斯坦布尔检察官下令逮捕137名ISIS嫌疑成员，“此前有情报显示，ISIS恐怖组织正计划在圣诞节和新年期间发动袭击”。

土耳其与叙利亚接壤，边境线长达900公里，而ISIS在叙利亚仍然十分活跃。