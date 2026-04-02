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    10:12, 02 四月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦海军成立33周年：守护里海海域与国家海上利益

    哈萨克国际通讯社讯）4月2日是哈萨克斯坦海军官兵的重要纪念日。1993年的这一天，哈萨克斯坦根据总统令正式成立海军，标志着国家海上军事力量建设迈出关键一步。

    哈萨克斯坦海军成立33周年：守护里海海域与国家海上利益
    Фото: Kazinform

    作为哈萨克斯坦武装力量的重要组成部分，海军主要承担维护国家在里海哈萨克斯坦海域主权、领土完整及经济利益的重要职责。

    除防务任务外，海军还负责保障海上航行的导航和水文安全，并与紧急情况部联合开展搜救行动。同时，海军还协助有关国家机关履行生态保护和海上监管等职能，在维护海上安全和资源环境方面发挥着积极作用。

    目前，哈萨克斯坦海军已配备国产及外国制造的现代化舰艇，并逐步形成较为完善的基础设施体系。其中包括配备先进模拟训练设备的教学中心、物资技术保障基地、驻泊点以及其他保障高水平战备状态的关键设施。

    此外，各舰艇编队还经常参加国内外军事演习，不断提升实战能力和协同水平。

    报道指出，海上服役是一项对军人综合素质要求极高的使命，只有勇敢坚韧、重视战友情谊并严守纪律的人，才能胜任这一职责。扎实的专业知识、过硬的业务能力和良好的战备水平，使哈萨克斯坦海军能够在各种复杂条件下高效协同，切实完成守护国家海上边界的各项任务。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 里海 国防部 节日 军事
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
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