哈萨克斯坦海军成立33周年：守护里海海域与国家海上利益

作为哈萨克斯坦武装力量的重要组成部分，海军主要承担维护国家在里海哈萨克斯坦海域主权、领土完整及经济利益的重要职责。

除防务任务外，海军还负责保障海上航行的导航和水文安全，并与紧急情况部联合开展搜救行动。同时，海军还协助有关国家机关履行生态保护和海上监管等职能，在维护海上安全和资源环境方面发挥着积极作用。

目前，哈萨克斯坦海军已配备国产及外国制造的现代化舰艇，并逐步形成较为完善的基础设施体系。其中包括配备先进模拟训练设备的教学中心、物资技术保障基地、驻泊点以及其他保障高水平战备状态的关键设施。

此外，各舰艇编队还经常参加国内外军事演习，不断提升实战能力和协同水平。

报道指出，海上服役是一项对军人综合素质要求极高的使命，只有勇敢坚韧、重视战友情谊并严守纪律的人，才能胜任这一职责。扎实的专业知识、过硬的业务能力和良好的战备水平，使哈萨克斯坦海军能够在各种复杂条件下高效协同，切实完成守护国家海上边界的各项任务。

【编译：达娜】