韩军：朝鲜今晨试射弹道导弹在空中爆炸或以失败告终

联参当天向国防部跑口记者团发送短信发布了上述消息。此次是朝鲜自上月30日后时隔1个多月再次试射弹道导弹。联参相关人士表示，该导弹飞行250多公里后，在朝鲜江原道元山东部海域上空爆炸，其碎片落在爆炸点方圆数公里内的海面。

韩军相关人士表示，鉴于朝鲜今年来声称其固体燃料高超音速导弹试射成功，朝鲜当天可能发射改良版超高音速导弹，以进一步提高其性能。朝鲜今年1月和4月主张，新型中远程固体燃料高超音速导弹（射程为3000至5500公里）试射成功。

当天，在韩国白翎岛和延坪岛等西北岛屿，以及京畿道坡州市和涟川郡等边境地区观测到朝鲜发射导弹所产生的烟雾。究其理由，联参官员解释，这可能是因为助推器发动机有问题导致燃烧过程异常，从而产生更多烟雾。

另外，朝鲜还于24至25日连续两天对韩投放“垃圾气球”，以各种形式发起挑衅。据联参消息，朝鲜24日晚投放350多只气球，其中100多只落在京畿道北部和首尔地区；25日投放250多只气球，其中100多只落在京畿道北部和首尔等地。朝鲜今年来共六次对韩投放气球。