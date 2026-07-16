伊朗称摧毁美军多处中东基地设施

报道说，伊朗摧毁了美军位于巴林的谢赫伊萨空军基地雷达探测与空中控制系统及抽油泵站，同时还摧毁了美军在科威特阿里·萨利姆空军基地的卫星通信中心和预警雷达，以及位于科威特舒艾拜的美军码头。伊朗军队当日还使用无人机打击了位于约旦阿兹拉克的美军基地的雷达站、通信系统和燃料库。

报道还说，伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部发言人向美国发出警告称，如果美国对伊朗基础设施发动打击，那么该地区所有剩余的基础设施都将被摧毁。伊朗武装部队的打击不会是对等打击，而是更加猛烈、更大范围且更具毁灭性。

据伊朗法尔斯通讯社16日报道，伊朗军方发言人说，伊朗武装部队仍有相当一部分能力和实力尚未展示，如果针对伊朗的任何敌对行动持续下去，伊朗的回应将根据形势作出调整，并将超出对手的预期，冲突也可能扩展到新的领域。

自11日以来，美军连续对伊朗发动军事打击。美国总统特朗普14日在接受美国福克斯新闻频道专访时说，美国对伊朗军事打击将持续到“我说够了为止”。除非伊朗重返谈判桌，否则美军将在下周打击其桥梁和发电厂。