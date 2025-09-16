哈萨克斯坦拳击世界冠军凯旋归国 阿斯塔纳机场盛大欢迎

在机场，拳击手们的家人、朋友以及大批球迷手持鲜花和国旗，热情迎接冠军归来，长达一个半小时的欢庆氛围宛如节日，人群不断与选手们合影、送上祝贺与支持。

国家队总教凯拉特·萨特扎诺夫表示，队伍将全力备战明年2月举行的世界拳击杯最后阶段。他同时指出，本届比赛在裁判工作上存在一些问题，但哈萨克斯坦拳手们依然展现出远超对手的实力，竭尽全力夺得胜利，并对未来的赛事充满信心。

世界冠军桑贾尔·塔什肯拜在接受采访时强调，比赛整体按照计划展开，他依靠丰富的国际赛场经验，注重聆听教练指导，在保持身体状态的同时也注重心理准备，最终顺利完成了赛前制定的目标。

Фото: Динара Акылжанова / Kazinform

另一位世界冠军艾别克·奥拉尔拜则回忆称，与乌兹别克斯坦选手的决赛中，最后一回合成为胜负关键，他在最艰难的时刻拼尽全力，抓住机会逆转取胜。他还指出，团队精神是胜利的重要保障，士气始终发挥着关键作用。作为国家队队长，他提到与兄弟努尔别克及队友们共同抱着必胜信念参赛，尽管弟弟未能如愿，但未来依然值得期待。

此次冠军归来，成为阿斯塔纳的一场全民盛事。球迷们以热烈的掌声、鲜花与欢呼迎接英雄，表达了对国家队的由衷支持和自豪。

【编译：达娜】