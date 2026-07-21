遭伊朗猛烈打击 美军过去两周近百人受伤

帕内尔20日说，自7月7日以来，伊朗针对中东地区美军基地发动多次袭击，导致近百名美军人员“不同程度地受伤”，其中“大多数”涉及“轻微脑震荡”。

美国《纽约时报》19日报道说，美军隐瞒在伊朗战事中受伤人员数量，五角大楼曾定期报告美军受伤人数，但近几周停止更新。

帕内尔称，美军并未隐瞒或误报在伊朗战事中的伤亡人数，五角大楼的“国防伤亡分析系统”网站会“定期更新”。

美国《华盛顿邮报》注意到，20日傍晚，五角大楼曾在“国防伤亡分析系统”网站公布最新数据，但晚些时候又恢复至早前数据，直到20日深夜，相关数据才再次调整为18和447。

《华盛顿邮报》认为，近百名美军人员受伤，凸显本月以来伊朗对美国军事设施的猛烈打击程度。

一名要求匿名的知情军官告诉《华盛顿邮报》，自2月底以来，伊朗共动用近8500架（枚）无人机和导弹打击中东地区目标，其中约100架（枚）突破美军及其地区盟友的防空系统。

美军20日连续第10天袭击伊朗。美军中央司令部当天发表声明称，根据总统特朗普指示，美军发动空袭，“旨在进一步削弱伊朗攻击霍尔木兹海峡商船的军事能力”。同一天，伊朗方面称，对科威特和巴林的美军基地和无人机设施等发动袭击。