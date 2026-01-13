哈萨克斯坦军人社会支持体系：过去一年的主要改革举措

薪酬待遇持续提高

军人收入水平在2025年迎来明显增长。自2025年1月1日起，军官工资平均上调20.3%，士兵和军士工资平均提高33.9%。与此同时，曾被取消的野外补贴制度重新恢复。自7月1日起，军人在参加野外训练、海上航行或军事演习期间，无需办理出差手续，即可按每天1.2倍按月计算指标领取相应补贴。

改革仍在持续推进。根据规划，自2026年1月1日起，新的薪酬制度将启动第二阶段调整，军官工资将在现有基础上再提高23%，士兵和军士工资将较第一阶段水平再增加10%。

住房保障机制进一步完善

住房问题是军人社会保障的重要组成部分。自2025年11月17日起，家庭银行正式面向领取住房补贴的军人推出专项住房贷款产品。其中，“军事住房”项目首付比例为20%，主要用于购买二手住房，贷款利率为年化18%，当储蓄达到房价50%后，利率可降至5%。

“Nauryz军人”项目则允许军人无需首付购买新建住房。在阿斯塔纳和阿拉木图，最高贷款额度可达3600万坚戈，其他地区为3000万坚戈；若首付超过20%，贷款上限可提高至8000万坚戈，年利率为9%。

强化对军人家庭的社会关怀

2025年，军人家庭支持政策进一步落地。超过1000名军人子女在Baldauren儿童康复中心接受休养和康复治疗，成为哈萨克斯坦国防部社会政策的重要组成部分。

提升义务兵服役吸引力

在提升义务兵役社会认可度方面，数字化项目 Sarbaz 2.0发挥了关键作用。项目启动以来，已有9000余名表现优异的义务兵获得高等教育助学金，其中3000多人享有国家资助的学费减免、宿舍优先分配和奖学金支持。

值得注意的是，相关选拔首次实现全流程自动化，系统根据纪律、体能和战斗训练成绩生成士兵综合评级，并通过算法自动分配高校和专业名额。

减轻服役期间经济负担

2025年，超过2万名义务兵享受了总额约80亿坚戈的“贷款缓冲期”政策，有效减轻了服役期间的家庭经济压力。同时，士兵在服役期间可免费学习重型卡车驾驶、挖掘机操作、通信技术、柴油电工、护理员等社会紧缺技能，培训结束后可获得官方认证证书。

关注退役后的职业衔接

在退役安置方面，社会政策也实现新突破。国防部启动了军人退役前适应计划，为即将退役的军官提供免费再培训，帮助其在中小学教授军事基础课程，或进入高校军事教研岗位工作。这一举措有助于保留军人专业经验，实现向民用领域的平稳过渡。

整体来看，2025年哈萨克斯坦在军人社会保障领域的改革，已从单一补贴支持转向覆盖服役全周期的系统化保障，为提升军队稳定性和职业吸引力奠定了坚实基础。

【编译：达娜】