首届世界军人哈萨克式摔跤锦标赛在阿斯塔纳隆重开幕

中央国家机关和强力部门负责人，以及国际军事体育理事会主席尼尔顿·戈麦斯·罗利姆·菲略上校出席了开幕式。

Фото: gov.kz

在致辞中，国防部长表示，哈萨克斯坦能够承办如此高规格的国际赛事，是一项重要荣誉。

—我们为能够为军事体育的发展和民族摔跤运动的推广作出贡献而感到自豪。我相信，本届世锦赛将是一场高水平、充满真正体育竞争精神的盛会。今天的比赛一定会为所有参赛者带来激动人心的体验、精彩的对决和难忘的记忆。我坚信，我们的民族运动——哈萨克式摔跤，未来必将在国际军事体育理事会的项目名单中占据一席之地。-他说。

来自巴西、委内瑞拉、加纳、伊朗、意大利、喀麦隆、中国等25个国家和地区的150多名运动员，组成军事代表队参加了这一体育盛会。

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

开幕式上，举行了哈萨克斯坦共和国国旗和国际军事体育理事会会旗的升旗仪式。随后，“英雄足迹”主题戏剧表演、民族民俗服饰秀以及压轴节目《荣誉》为现场增添了浓厚的文化与视觉亮点。

随着摔跤手走上赛场，比赛正式打响。本届世锦赛设男女组共16个体重级别的较量。

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

赛事旨在推动哈萨克式摔跤这一古老民族运动在国际舞台上的发展，同时加强世界各国军队在体育、文化与友好交流方面的合作。

【编译：阿遥】