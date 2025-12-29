哈萨克斯坦陆军航空兵日：以卓越专业素养履行神圣使命

作为空中武装力量的重要组成部分，当今的陆军航空兵承担着支援陆军与海军、执行演习、战斗及各类专项任务的综合职能。其装备序列涵盖了米-17V-5、米-8MT、米-171Sh、米-172、米-24V、米-35M、EC-145、UH-1H-II以及米-26等多种型号的直升机。

Фото: Қорғаныс министрлігі

直升机凭借卓越的机动性能，能够为部队提供火力支援，压制敌方防空手段。此外，陆航部队还执行空中侦察、炮兵目标指示与射击修正、空中布雷以及电子战等重要任务。

Фото: Қорғаныс министрлігі

在战术运输方面，旋翼机部队广泛应用于投送战术空中机降兵力及侦察破坏小组，同时也负责运输货物、弹药和军事装备，并执行伤员撤离任务。

Фото: Қорғаныс министрлігі

无论是国内还是国际级别的军事演习，亦或是阅兵典礼，战斗与运输直升机编队从未缺席。在非战争军事行动中，陆军航空兵机组人员积极协助紧急情况部开展搜救工作及灭火行动。值得特别指出的是，在2024年发生的特大洪灾期间，陆军航空兵机组深入受灾点，从被淹没的定居点和牧点中营救并疏散了数百名受灾群众。

Фото: Қорғаныс министрлігі

目前，陆军航空兵全体官兵坚持24小时值班制度，随时准备应对各类计划内及突发任务。凭借飞行员高超的专业技能、卓越的反应速度以及单位的极高机动性，陆航部队能够以最少的资源消耗和时间成本，确保所有任务得到高效履行。

【编译：阿遥】