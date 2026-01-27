“大力神杯”亮相阿拉木图 马特拉齐展望2026年世界杯

此次在阿拉木图展出的世界杯冠军奖杯原版由18K金制成，重量6.142公斤。该奖杯曾在上一届世界杯决赛后由利昂内尔·梅西率领的阿根廷国家队举起。此前，法国、德国、西班牙、意大利和巴西等国家队也曾捧起这一足坛最高荣誉。

据介绍，世界杯决赛结束后，冠军球队仅在颁奖和官方拍摄期间短暂持有原始奖杯，随后须将其归还给国际足联。国际足联随后会向夺冠国家赠送一座镀金复制品。纯金打造的世界杯冠军奖杯原件长期收藏于国际足联博物馆（瑞士），仅在世界杯举办年份离馆，用于全球巡展及向冠军球队短期展示。

Фото: Альберт Ахметов/Kazinform

阿拉木图此前曾于2010年和2018年两次迎来世界杯冠军奖杯原件，此次为第三次展出。按照惯例，奖杯巡展通常由曾获得世界杯冠军的球员负责展示。2018年巡展期间，展示嘉宾为1998年世界杯冠军成员克里斯蒂安·卡伦布；而在2026年世界杯周期内，该任务由2006年世界杯冠军成员马特拉齐担任。

在活动期间的问答环节中，马特拉齐分享了他对2026年世界杯潜在冠军的看法。他表示，作为意大利人，自然希望意大利能够最终夺冠，但从客观角度看，提前预测冠军并不容易。

他指出，阿根廷近年来整体表现稳定，梅西在其中发挥了重要作用；巴西和德国依然具备强大阵容和丰富的大赛经验。同时，他认为，一些非传统热门球队同样具备冲击冠军的实力，包括摩洛哥、西班牙和葡萄牙，这些球队在组织能力、比赛气质和整体实力方面均不容忽视。

值得注意的是，目前意大利国家队尚未直接晋级2026年世界杯决赛圈，仍需通过附加赛争取参赛资格。

谈及2006年那支夺冠的意大利队，马特拉齐回忆称，当年的球队高度团结，展现出顽强意志和强烈责任感。球员们愿意为胜利付出一切，他本人也曾认为那可能是自己为国家队出战的最后一场比赛，因此在场上倾尽全力。最终捧起世界杯冠军奖杯，成为其人生中最重要的时刻之一。

在谈到对自己职业生涯影响深远的教练和球员时，马特拉齐提到了率领意大利队夺得2006年世界杯冠军的 马尔切洛·里皮，以及现任土耳其费内巴切队主帅若泽·穆里尼奥；在球员方面，他特别提到前意大利国家队队长、现任乌兹别克斯坦国家队主教练法比奥·卡纳瓦罗。

据悉，在2026年世界杯周期内，世界杯冠军奖杯将访问全球六大洲的75座城市，向世界各地球迷展示这一足球运动的至高荣誉。

【编译：达娜】