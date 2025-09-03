12:32, 03 9月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦军乐团亮相莫斯科红场 献礼伟大胜利80周年
（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦国防部网站报道，第十七届“救世主塔”军事音乐节在莫斯科红场隆重举行，纪念伟大卫国战争胜利80周年。哈萨克斯坦军乐团以精彩表演赢得观众盛赞。
哈萨克斯坦武装力量国家军事爱国中心所属的中央军乐团和中心艺术团的演员们为观众带来震撼演出。乐团演奏了哈萨克斯坦经典曲目，国防部仪仗队伴随音乐展示了队列行进表演，令人印象深刻。
为纪念苏联英雄阿丽娅·莫勒达古洛娃诞辰100周年，“青年士兵”创意工作室学员、国际比赛获奖者贾斯米娜·图泽洛娃演唱了歌曲《阿丽娅》，深深打动了现场观众。
军乐团的鼓手表演为哈萨克斯坦团队的演出增添了独特活力与节奏感。此次红场演出是中央军乐团成立30周年之际的重要活动之一。乐手们巧妙融合了军旅精神与民族特色，生动传递了哈萨克斯坦的文化魅力。除了传统乐器，表演中还融入了口弦琴和陶笛的独特音色。
中央军乐团首席指挥官阿勒马斯·伊布拉吉莫夫中校表示：
“我们为此次演出进行了精心准备，旨在传递爱国精神、历史记忆和民族特性。节目包括了前线作曲家努尔吉萨·蒂连迪耶夫的代表作《故乡》《金色草原》《我的祖国》，这些作品已成为哈萨克民族精神的象征。”
2025年“救世主塔”音乐节吸引了来自俄罗斯、亚洲、欧洲和非洲的25支创意团队参与。
哈萨克斯坦艺术团的表演为促进文化外交、加强军事爱国联系以及在全球舞台上推广哈萨克音乐传统作出了重要贡献。
【编译：木合塔尔·木拉提】