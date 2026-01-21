阿拉木图军校学员征服伊犁阿拉套山3500米高峰

据国防部介绍，此次登山行动是为庆祝教育结构军官学院成立而专门组织的。活动全程安全保障由山地训练中心教官及国防部所属军事高校医务人员共同负责。

陆军军事学院副院长达尼亚尔·库达伊别尔格诺夫上校表示，参与者均为“教育与意识形态工作组织”专业的学员。

“1月19日是负责军队思想政治保障、营造良好军事集体氛围、培养军人爱国意识的专业人员职业节日。对未来教育军官而言，向他们展示这一职业不仅需要知识，更要求坚韧体魄、团队协作能力和高度个人责任感，具有特别重要的意义。”他强调。

本次登山共有来自陆军军事学院、无线电电子与通信军事工程学院、内务部学院、国家安全委员会学院以及边防学院的各10名学员参与，共计50人。

无线电电子与通信军事工程学院学员达尔汗·杜伊森别克分享道：

“登顶过程让我们深刻体会到团队凝聚力，同时在壮丽自然中收获独特感受。我们由衷感谢经验丰富的教官提供的专业指导与帮助。圆满完成任务，我们感到无比自豪。”

此次活动旨在弘扬军事爱国主义价值观、加强各军事高校间的协作，并大力倡导健康生活方式。组织方指出，这样的挑战性活动对塑造未来军官的专业素养、道德品质与精神力量具有重要促进作用。

【编译：木合塔尔·木拉提】