美军在波斯湾击沉伊朗无人机航母级舰只 霍尔木兹海峡局势再度紧张

报道称，这艘隶属于伊朗伊斯兰革命卫队海军航空部队的舰艇，原本是一艘经过改装的集装箱运输船，被认为是全球首艘专门用于部署攻击型无人机的舰只。除无人机外，该舰还可搭载直升机、导弹以及多艘小型快艇，具备多用途作战能力。

德国《世界报》（Die Welt）指出，“沙希德·巴赫曼·巴盖里”号是自第二次世界大战以来被击沉的最大军舰之一。美国军方表示，该舰在行动开始不久后的 2月28日 在波斯湾被摧毁，其排水量约为 4.2万吨。

作为对比，1941年被击沉的德国战列舰 “俾斯麦”号（Bismarck） 排水量超过 5万吨，而2022年4月在黑海沉没的俄罗斯导弹巡洋舰 “莫斯科”号（Moskva） 排水量约 1.15万吨。

据悉，这艘无人机航母耗时 两年 建造完成，并于 2024年11月下旬 从伊朗本德尔阿巴斯港首次出海测试，随后于 2025年2月6日 正式服役。

该舰在海况达到 9级海浪 时仍可执行任务，最大航程约 2.2万海里，能够在无需补给和停靠港口的情况下长时间执行远海任务。舰上配备一条 180米长的无人机起降跑道。

在武器配置方面，该舰装备 8枚“努尔”（Noor）反舰导弹、8枚 Kowsar-222 防空导弹、30毫米自动炮系统以及多门20毫米火炮。部分消息称，舰上还安装了“加特林”式机炮和远程控制武器塔。

与此同时，伊朗方面表示，霍尔木兹海峡目前仍处于伊朗的全面监控之下。该海峡是全球石油和天然气运输的重要战略通道。伊朗海军航空部队代表穆罕默德·阿克巴尔扎德警告称，任何通过该海域的船只都可能成为伊朗导弹和无人机的目标。

此前，美国总统 唐纳德·特朗普 表示，美国海空力量已准备在油轮通过霍尔木兹海峡时提供保护。美国军方还称，自冲突爆发以来，美军已摧毁 17艘伊朗舰艇，其中包括 1艘潜艇。

霍尔木兹海峡是全球最重要的能源运输通道之一，每天约有 2000万至2100万桶 石油及石油制品通过该海峡运输，占全球海运石油供应量的 约20%。

此外，该航道也是铝、糖和化肥等多种大宗商品的重要运输通道。

分析人士指出，一旦该航线运输受到干扰，能源价格往往会迅速上涨。对于能源出口国而言，这意味着收入增加；而对于进口国来说，则可能带来通胀压力、燃料价格上涨以及新的经济风险。

【编译：木合塔尔·木拉提】