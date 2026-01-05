缅甸军政府赦免近6000名囚犯

缅军政府星期六（1月4日）发声明说，当局基于人道主义理由和同情，特赦5800多名囚犯，当中包括180名外国人。另有144名被判处终身监禁的囚犯，刑期获减至15年。

军政府发言人佐敏吞在发给媒体的音频声明中说，特赦名单中，约600人因触犯刑事法典第505（a）条款而被判刑。根据此条款，任何被视为削弱军方的行为都属违法，违者可判监长达三年。

缅军自2021年发动政变夺权以来，已有数千名抗议者和维权人士遭逮捕。

佐敏吞也说，获特赦的外国人多数是在缅泰边境赌场被捕的泰国公民。

《曼谷邮报》报道，有151名泰国人在缅甸今年的独立日特赦中获释，但不包括去年11月底被指入侵缅甸水域而遭缅方扣押的四名泰籍渔民。据早前报道，他们被判监四年至六年不等。

泰国国防部长蓬探星期天（5日）受询时说，这四名渔民未如早前预期获得释放，是因为还在进行相关程序。

他说，泰国外交部正密切跟进此事，这四人不久就会获释，但他没有给出具体日期。

缅甸一般在纪念日和佛教节日会大赦囚犯。去年独立日，缅军政府特赦超过9000名囚犯。