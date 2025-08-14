世界冠军之女的音乐梦想：希望用哈萨克语歌唱

涅斯利汗·奥兹图尔克目前与家人居住在德国慕尼黑，那里也承载着她与父亲的许多记忆。

—我们家有三个孩子——哥哥、我和妹妹，都是在慕尼黑出生长大的，现在依然生活在那里。父亲对我们来说是个非常温暖的人，他很爱我们，经常带我们去游乐场玩。他幽默风趣，总能逗笑身边的人。-她回忆道。

据涅斯利汗介绍，她的父亲曾亲自指导自己的孩子练习跆拳道。在训练中，他对孩子和其他学生一视同仁，要求严格。

—放学后，父亲会接我们去跆拳道馆。他在那里给学生上课，也训练我们。对打训练时，他常会严厉批评我们，可以说，他在训练时非常严格。他会指着其他学生说：“他们做得很好，你们也要做到！你是女孩不重要，你必须成长为一个坚强的女孩。”但当我们表现好时，他会立刻走过来亲我们的脸颊——那是他表达爱的方式。-她说。

谈及与哈萨克斯坦的缘分，涅斯利汗表示，尽管这是她第一次来到阿斯塔纳，但与祖籍之地始终有着特别的联系。

—我不记得自己小时候来过哈萨克斯坦。2014年，为纪念父亲60岁生日，我到访了阿拉木图，当时父亲的雕像揭幕。如今，时隔11年，我第二次踏上这片土地，也是第一次来到阿斯塔纳。-她说。

她还回忆起一段往事：

—不久前，我在家里找到一张照片，照片里有祖母、外祖母、哥哥、父亲和母亲。我问母亲：“我那时在哪儿？”母亲说：“就在我们身边，在家里。”我又问：“这是哪里？”母亲说出了哈萨克斯坦的一个地区，但我知道那不是阿斯塔纳或阿拉木图。她告诉我，那次我们乘飞机去了哈萨克斯坦很多地方，但那些小时候的记忆，我已经想不起来了。

涅斯利汗是一名职业歌手，主要演唱英语和德语歌曲，并活跃于社交媒体。她的未来目标是创作并演唱哈萨克语歌曲。

—我是一名歌手，希望有一天能用哈萨克语演唱。但在此之前，我想先完全掌握这门语言的读写。我现在会说一些哈萨克语，但水平还不高。这次来哈萨克斯坦并用哈萨克语接受采访，是一次很好的语言实践。我相信，当我学好哈萨克语后，就能开始创作属于自己的哈萨克语歌曲了。-她在采访最后说道。

穆斯塔法·奥兹图尔克（1954年11月24日—1995年），出生于土耳其，是跆拳道运动员和国际级教练。

他的祖辈于20世纪50年代前从中国新疆出发，途径巴基斯坦和印度，最终定居在土耳其。中学毕业后，奥兹图尔克考入台湾大学攻读国际政治专业，期间成为全球首位获得跆拳道黑带六段认证的穆斯林。

大学毕业后，他在德国慕尼黑、科隆以及土耳其伊斯坦布尔开设了跆拳道学校。1991年哈萨克斯坦独立后，他回到祖国，创立了国家跆拳道协会并担任主席。1995年，他带领队伍参加国际比赛并获奖，同年去世，被追授哈萨克斯坦民族英雄称号。

【编译：阿遥】