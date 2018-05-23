哈通社/阿斯塔纳/5月23日 -- 第5届"KADEX-2018"国际武器与军事装备展于23日在首都阿斯塔纳国际机场军事区域拉开帷幕，纳扎尔巴耶夫总统出席开幕仪式。

消息称，本次"KADEX-2018"国际武器与军事装备展将持续至5月26日。装备展吸引了来自俄罗斯、中国、白俄罗斯、吉尔吉斯、亚美尼亚、土耳其、约旦、阿塞拜疆、以色列、意大利等40多个国家的代表与会。展览期间，将展出近28个国家的318家企业带来的各类型军事装备。



据悉，"KADEX"国际武器与军事装备展自2010年开始举办。在此期间，展会为国防工业产品制造商和消费者之间建立并发展合作关系创造了机遇，并为国防力量得到现代化发展创造了交流经验的有效平台。



据了解，第5届"KADEX-2018"国际武器与军事装备展共开设了10个展馆，其中包括土耳其、中国以及俄罗斯的3个国家馆以及"哈萨克斯坦工程"国有公司、"哈萨克斯坦派拉蒙工程"公司、"哈萨克斯坦技术"国有公司等企业馆。此外，还包括首次加入的航天领域最新产品展馆。



值得一提的是，展会框架下还计划举行"哈萨克斯坦航天周"国际论坛、"Cyber and Digital Security"和"Advanced Def Tech"等重要会议。此外，来自世界各地的专家和分析人士将就国防工业、军事技术合作、航天工业以及信息安全等领域重点问题交换意见，并就现代网络犯罪问题进行讨论。



【编译：冰山】