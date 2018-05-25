KADEX-2018防务展进入公众开放日

哈通社/阿斯塔纳/5月25日 - 第五届"KADEX-2018"国际武器和装备展25日进入公众开放日。

在为期两天的公众开放日期间，阿斯塔纳市民和游客可自由进出武器装备展开放区，近距离接触来自30多个国家的各类型军事装备。



本次防务展于23日开幕，纳扎尔巴耶夫总统出席了当天的开幕仪式。



开幕至今，在防务展框架下举行了多场国际性会晤和活动。期间，与会各国代表就空间合作、网络安全以及其他多个热点问题进行了讨论和交流。





相关会议中，各国企业和机构还签署了多项涉及军事技术合作的协议。例如哈萨克斯坦工程基金与土耳其奥托卡公司之间签署了合作备忘录，根据协议，双方将联合在哈萨克斯坦生产装甲车。



KADEX-2018防务展将持续至26日结束。来自俄罗斯、白俄罗斯、吉尔吉斯、亚美尼亚、土耳其、约旦、阿塞拜疆、以色列、意大利等40多国的代表参加展会。



展会展出了包括中国、俄罗斯、美国、印度、德国、白俄罗斯、比利时、保加利亚、巴西、以色列、西班牙、意大利、荷兰、塞尔维亚等28个国家318家军工企业带来的军事装备和技术。



【编译：木合塔尔·木拉提】