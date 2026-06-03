阿斯塔纳航空开通阿斯塔纳至广州直飞航线

阿斯塔纳航空表示，新航线的开通将进一步完善其在中国主要城市的航线布局。

此前，自2025年3月起，阿斯塔纳航空已开通阿拉木图至广州航线，并保持每周五班的运营频率。此次新增首都阿斯塔纳直飞广州航线后，哈萨克斯坦与中国南方地区之间的空中联系将更加紧密。

作为中国广东省省会，广州不仅是中国重要的经济中心之一，也是连接华南地区乃至东南亚市场的重要门户。长期以来，广州在国际贸易、制造业、物流运输以及商务交流领域发挥着重要作用，对哈萨克斯坦企业和旅客具有较强吸引力。

根据航班计划，阿斯塔纳至广州航线每周执行两班，分别于周二和周四运营。航班于阿斯塔纳时间18时45分起飞，次日凌晨北京时间4时30分抵达广州，全程飞行约6小时45分钟，由空客A321LR客机执飞。

与此同时，阿斯塔纳航空正持续扩大中国航线网络。根据2026年夏秋航季计划，公司将进一步增加飞往中国多个城市的航班频次，包括阿拉木图至乌鲁木齐、广州、上海、三亚和伊宁，以及阿斯塔纳至北京和乌鲁木齐等航线。

届时，阿斯塔纳航空每周执飞的中哈航班总数将达到51班，创下公司开通中国航线以来的新纪录，也反映出两国人员往来和市场需求持续增长的积极趋势。