阿拉木图奥林匹克竞赛开幕：16国选手角逐数学、物理与信息学桂冠

据哈萨克斯坦共和国教育部消息，本届竞赛吸引了来自亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、保加利亚、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古、巴基斯坦、俄罗斯、罗马尼亚、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、印度尼西亚、印度和乌兹别克斯坦等国的优秀选手。

参赛队伍均根据各国全国学科奥林匹克竞赛成绩严格选拔产生。竞赛为期五天，分为两个轮次，所有试题难度严格对标专门化班级课程水平，并由国际评审团共同命制。

国际贾乌季科夫奥林匹克竞赛是专为中学生设立的数学、物理和信息学赛事，在哈萨克斯坦已成功举办22届。本届竞赛在阿拉木图举办，参赛选手将通过激烈比拼展现学术实力。竞赛结束后，所有选手均将获得证书和纪念礼品，而获奖者将荣获金、银、铜牌及相应奖状。

作为中亚地区最具影响力的青少年理科赛事之一，本届贾乌季科夫奥林匹克竞赛正在为各国年轻才俊提供展示才华、交流思想的重要舞台。目前竞赛正紧张进行中，选手们正全力以赴冲击佳绩。

【编译：木合塔尔·木拉提】