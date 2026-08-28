李开复等4位科学家当选哈萨克斯坦国家科学院外籍院士

据哈萨克斯坦科学和高等教育部消息，此举旨在加强国际科研合作，推动哈萨克斯坦科学进一步融入全球科研体系，并促进先进知识与技术交流。

此次当选的4位外籍院士分别为：

穆扎费尔·谢克尔（Muzaffer Şeker，土耳其），博士、教授，土耳其科学院院长，主要从事血管、骨骼、神经解剖及胎儿解剖等形态测量研究。

Фото: Министерство науки и высшего образования

纳贾特·穆赫塔尔（Najat Mokhtar，摩洛哥），博士，国际原子能机构副总干事，主要研究内分泌、代谢紊乱、临床营养以及核与同位素技术在医学领域的应用。

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李开复（Lee Kai-Fu，中国），博士，哈萨克斯坦总统非正式顾问，主要研究人工智能、语音识别和计算语言学。

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西蒙·格里菲思（Simon Griffiths，英国），博士，英国约翰·英纳斯中心（John Innes Centre）小麦遗传与预育种研究团队负责人，是小麦遗传和育种领域专家，并参与协调英国相关遗传、基因组及育种研究。

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哈萨克斯坦国家科学院表示，这一决定将有助于提升哈萨克斯坦科学的国际影响力，扩大与世界领先科研机构的合作，并推动联合科研项目发展。

国家科学院还表示，今后将继续深化国际科研合作，进一步提升国家科研能力。