俄罗斯总统普京飞抵阿斯塔纳 开始对哈萨克斯坦进行国事访问
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京27日下午乘专机飞抵阿斯塔纳，开始对哈萨克斯坦进行国事访问。
消息称，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫亲自到机场迎接俄罗斯总统的到来。
俄罗斯总统专机进入哈萨克斯坦领空后，受到了哈萨克斯坦防空力量军机的全程护航，直至安全抵达阿斯塔纳国际机场。
普京下机后，哈萨克斯坦仪仗队列队，手握两国国旗的小学生欢呼，欢迎俄罗斯总统来访。
随后，悬挂两国国旗的直升机在机场上空飞过。
在机场航站楼，阿尔法拉比儿童宫的冬不拉乐团和国际比赛获奖者拉德米尔·海布林演奏了库尔曼哈兹的冬不拉乐曲和俄罗斯民歌的联奏，以向俄罗斯国家元首致敬。
据此前报道，应哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫邀请，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京将于5月27日至29日对哈萨克斯坦进行国事访问。
访问期间，两国元首将讨论哈俄全面战略伙伴关系与同盟关系现状，以及进一步深化双边合作前景。
5月28日将举行欧亚经济论坛，欧亚经济联盟成员国领导人将出席论坛活动。
5月29日，还将召开欧亚经济委员会最高理事会会议。