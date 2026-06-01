华沙、伊兹密尔、拉纳卡：哈萨克斯坦开通多国航线

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）5月31日，波兰航空公司LOT Polish Airlines开通了阿拉木图至华沙的直飞定期航班。

哈萨克斯坦外交部新闻发言人叶尔兰·杰特巴耶夫表示，新航线计划夏季每周运营 4 次，冬季每周运营 3 次。

- 波兰航空目前运营华沙至阿斯塔纳的定期航班。开通飞往阿拉木图的新航线将是哈萨克斯坦与波兰之间拓展运输和物流联系的重要一步。-他说。

此外，自今年7月31日起，SunExpress航空公司将开通伊兹密尔-阿拉木图-伊兹密尔直飞航线。该航线每周运营两班，运营至2026年10月底。

从明天，也就是6月2日起，阿斯塔纳航空将开通阿斯塔纳至拉纳卡的直飞航线。该航线每周运营两班（周二、周六）。

此外，自6月4日起，该航空公司将开通阿拉木图至拉纳卡航线，每周两班（周四、周日）。同时，哈萨克斯坦公民前往塞浦路斯需办理签证。