“语言打开很多扇门”：安娜与德米特里分享学习哈萨克语的经验

（哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦社会多元文化背景下，越来越多不同族裔人士主动学习哈萨克语。来自库斯塔奈地区的阿拉·普拉托诺娃和德米特里·罗马申科不仅熟练掌握哈萨克语，还通过志愿活动帮助他人学习。在哈通社推出的BIZDIÑ ORTA播客中，两人分享了各自的语言学习经历与方法。

从邻居奶奶到语言兴趣的萌芽

普拉托诺娃出生在摩尔多瓦族家庭。童年时期，因父母长期在外工作，她常到邻居家串门，并与一位名叫“库米斯奶奶”的老人结下深厚情谊。在对方的关怀与日常交流中，她逐渐接触并喜爱上哈萨克语言与文化。

她回忆称，自己后来主动从俄语班转入哈语班，虽然初期学习困难、成绩一度下滑，但最终顺利完成学业。她强调，学习语言最重要的是主动性，“所谓‘语言环境’，需要自己去寻找”。

从兴趣到职业选择的转变

罗马申科同样来自库斯塔奈州。在俄语教学环境中成长的他，从中学阶段便对哈萨克语产生兴趣，并立志成为该学科教师。尽管最初进入英语语言专业，但在一学期后转入哈萨克语语言文学专业。

他坦言，在大学初期因语言环境压力一度难以开口交流，但经过持续努力，逐渐克服障碍，并以优异成绩毕业。如今，他已从事哈萨克语教学，并组织语言学习俱乐部。

学习关键：支持与激励不可或缺

两位受访者均指出，家庭与教师的支持在语言学习过程中至关重要。罗马申科回忆曾在语言竞赛中获奖，并因此获得物质奖励，这类激励显著提升了学习动力。

普拉托诺娃则表示，老师与家人的信任使其更有信心坚持学习。她认为，“当有人相信你时，你能走得更远”。

实用建议：从开口说开始

在教学实践中，普拉托诺娃通过情境训练帮助学习者克服心理障碍。例如，她会让学生在商店用纯哈语交流，或参与博物馆讲解、文化活动等实际场景练习。

她建议初学者从基本问候语入手，如“你好”“日安”“你好吗”等，并通过日常使用逐步提升。

两位嘉宾一致认为，语言学习的核心在于不断开口表达。 “说、说、再说”，是最关键的方法。

当前挑战：教学资源仍显不足

受访者指出，与英语、德语等语言相比，哈萨克语优质学习资源仍较匮乏，尤其是听力材料不足。同时，部分教学内容与学生年龄阶段不完全匹配，这一问题在实际教学中较为突出。

此外，他们建议语言学习应从幼儿阶段开始，通过学前教育培养语言环境与文化认同。

语言融合趋势逐渐显现

两位受访者认为，当前无论年轻人还是老年人，学习哈萨克语的意愿正在增强。在多民族社会背景下，哈萨克语正逐步具备成为跨族际交流语言的条件。

他们指出，在保持各民族文化特色的同时，融合本土文化已成为一种趋势，这也进一步提升了国家整体凝聚力。

随着社会发展与文化交流加深，语言已不再只是沟通工具，而成为连接不同群体的重要纽带。越来越多人的实践表明，掌握哈萨克语，正在为个人打开更多发展与融入社会的机会之门。