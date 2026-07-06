世界杯：哈兰德梅开二度 挪威爆冷淘汰巴西晋级八强

（哈萨克国际通讯社讯）2026年世界杯足球赛1/8决赛继续进行。在一场备受关注的焦点战中，挪威队凭借前锋埃尔林·哈兰德（Erling Haaland）的梅开二度，以2:1爆冷击败五星巴西，成功晋级八强。

赛前，这场比赛被认为是本轮最具看点的对决之一。面对世界足坛传统劲旅巴西队，由哈兰德领衔的挪威队能否创造惊喜，成为外界关注的焦点。

本场比赛，巴西队因伤缺少后卫韦斯利（Wesley）、中场卢卡斯·帕克塔（Lucas Paquetá）和前锋拉菲尼亚（Raphinha）三名主力球员，而挪威队则以完整阵容出战。

比赛开始后，巴西队率先掌控场上主动权，持续向挪威球门施压，但挪威队防守稳健，双方上半场均未能改写比分。

易边再战，巴西队继续加强攻势，而挪威则依靠快速反击寻找机会。第79分钟，哈兰德率先打破僵局；第90分钟，他再次破门完成梅开二度，将个人本届世界杯进球数提升至5球。

补时第99分钟，内马尔主罚点球命中，为巴西队扳回一城，但未能改变比赛结果。

最终，挪威队以2:1战胜巴西队，成功晋级世界杯八强。

数据显示，这是两队历史上的第三次交锋。在此前两场比赛中，挪威取得1胜1平保持不败，如今再次战胜巴西，继续延续了对阵“桑巴军团”的不败纪录。

截至目前，已有三支球队率先晋级本届世界杯八强，分别是法国队、摩洛哥队和挪威队。此前，法国队在1/8决赛中1:0战胜巴拉圭队，摩洛哥队则以3:0击败加拿大队。

按照赛程，7月6日墨西哥队将迎战英格兰队；7月7日，葡萄牙队对阵西班牙队，美国队迎战比利时队，阿根廷队对阵埃及队；7月8日，瑞士队将与哥伦比亚队争夺最后一个八强席位。