世界杯：哈兰德梅开二度助挪威晋级 阿尔及利亚逆转约旦保留出线希望

（哈萨克国际通讯社讯）2026年世界杯足球赛小组赛继续进行。在I组比赛中，挪威队以3:2战胜塞内加尔队，提前锁定淘汰赛席位；J组方面，阿尔及利亚队以2:1逆转约旦队，保留晋级希望。

I组比赛中，挪威队迎战塞内加尔队。对于双方而言，这场比赛都至关重要：挪威若获胜即可提前晋级，而首轮失利的塞内加尔则急需三分延续出线希望。

第43分钟，挪威队的马库斯·彼得森（Marcus Pedersen）率先打破僵局。下半场开始后不久，埃尔林·哈兰德（Erling Haaland）在第48分钟扩大比分。随后，塞内加尔队凭借伊斯梅拉·萨尔（Ismaïla Sarr）的进球追回一分。

第58分钟，哈兰德再下一城，完成梅开二度。补时阶段第93分钟，萨尔再次破门，将比分定格在2:3。

最终，挪威队以3:2击败塞内加尔队，提前获得淘汰赛资格。

同组另一场比赛中，法国队以3:0战胜伊拉克队。

J组比赛中，首次参加世界杯决赛圈的约旦队迎战阿尔及利亚队。首轮比赛中，约旦队以1:3不敌奥地利队，阿尔及利亚队则以0:3负于阿根廷队。

比赛第36分钟，约旦队球员尼扎尔·阿尔-拉什丹（Nizar Al-Rashdan）率先破门，帮助球队取得领先。

易边再战后，阿尔及利亚队加强进攻。第69分钟，纳迪尔·本布阿利（Nadir Benbouali）为球队扳平比分。第82分钟，阿明·古伊里（Amine Gouiri）攻入制胜球，帮助阿尔及利亚队以2:1逆转取胜。

同组另一场比赛中，阿根廷队以2:0战胜奥地利队。

两轮比赛过后，阿根廷队和奥地利队均积6分，提前锁定J组两个淘汰赛席位。阿尔及利亚队仍保有争取更好排名的机会。小组赛最后一轮，阿尔及利亚队将迎战奥地利队，阿根廷队则对阵约旦队。