哈萨克斯坦计划开通阿斯塔纳至布拉迪斯拉发直飞航班

消息称，大使向机场管理层介绍了哈萨克斯坦政府为实现航空业现代化、发展六大国际航空枢纽，以及启动国家货运航空公司所采取的措施。

萨格诺娃指出，哈萨克斯坦引入“开放天空”制度，并实施第五级“空中自由”将为外国航空公司进入哈萨克斯坦市场创造有利条件，增强民航业的竞争，并扩大航线覆盖范围。

据她介绍，哈萨克斯坦凭借其优越的地理位置和巨大的潜力，有望成为连接欧亚市场客运和货运的重要纽带。

斯方表示愿考虑组织航空货运，并将哈萨克斯坦机场用作欧洲航空公司飞往东方的中转和辅助机场。

双方指出，哈萨克斯坦可以成为斯洛伐克公民前往中亚和东南亚的便捷中转枢纽。双方一致认为，直航的开通将促进两国贸易、商业联系和游客流量的增长，并确认双方愿意进一步开展合作。

值得一提的是，截至2030年，哈萨克斯坦计划将航空运输量提升至2600万人次。此外，还计划将过境旅客数量从33.8万人次增加两倍，达到110万人次。这一雄心勃勃的目标将巩固哈萨克斯坦作为该地区主要航空枢纽的地位。

据此前报道，哈萨克斯坦与约旦正商讨直航可能性。

【编译：小穆】