北卡特帕尔钨矿开发权归属美国公司 曾与中国企业“仅握手未成交”

此前，在总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫访美并出席“C5+1”峰会期间，“Tau-Кen Samruk”与美国Cove Capital公司签署合作协议，共同开发位于卡拉干达州的北卡特帕尔（Солтүстік Қатпар）和上凯拉克特（Жоғары Қайрақты）钨矿。美国进出口银行表示愿为此项目提供最高9亿美元融资。

据路透社报道，合资公司股权结构为：Cove Capital持有70%，哈萨克斯坦国家矿业公司持有30%。

针对2018年厦门钨业曾对该矿表达兴趣一事，“Tau-Кen Samruk”回应称：

当年双方仅签署了《相互谅解备忘录》和《条款清单》（Term Sheet），均为“非约束性”意向文件。随后，因厦门钨业主要股东未予批准，该公司主动退出项目。北卡特帕尔及上凯拉克特矿的任何股权或开发权从未移交从未发生。

公司强调，与美国Cove Capital达成的最新协议并不构成对任何所谓“先前协议”的违约或修改，因为根本不存在具有法律效力的中方协议。

“Tau-Кen Samruk”特别指出，公司所有行为均完全符合哈萨克斯坦法律及国际协议义务。

至此，北卡特帕尔钨矿开发权正式落户美国资本，该项目也被视为哈萨克斯坦吸引西方矿业投资的最新标志性成果。

【编译：木合塔尔·木拉提】