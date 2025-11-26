中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    14:15, 26 11月 2025 | GMT +5

    北卡特帕尔钨矿开发权归属美国公司 曾与中国企业“仅握手未成交”

    （哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家矿业公司“Tau-Кen Samruk”就外界关注的“北卡特帕尔钨矿曾与中国企业谈判”一事，向哈通社作出正式回应，明确表示：该矿从未与中国厦门钨业股份有限公司（Xiamen Tungsten Co., Ltd）签订任何具有法律约束力的协议，也从未向其转让任何份额或开发权。

    АҚШ компаниясы игеретін вольфрам кенішіне бұрын Қытай компаниясы да қызыққан
    Фото: drag-radiodetali.com

    此前，在总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫访美并出席“C5+1”峰会期间，“Tau-Кen Samruk”与美国Cove Capital公司签署合作协议，共同开发位于卡拉干达州的北卡特帕尔（Солтүстік Қатпар）和上凯拉克特（Жоғары Қайрақты）钨矿。美国进出口银行表示愿为此项目提供最高9亿美元融资。

    据路透社报道，合资公司股权结构为：Cove Capital持有70%，哈萨克斯坦国家矿业公司持有30%。

    针对2018年厦门钨业曾对该矿表达兴趣一事，“Tau-Кen Samruk”回应称：

    当年双方仅签署了《相互谅解备忘录》和《条款清单》（Term Sheet），均为“非约束性”意向文件。随后，因厦门钨业主要股东未予批准，该公司主动退出项目。北卡特帕尔及上凯拉克特矿的任何股权或开发权从未移交从未发生。

    公司强调，与美国Cove Capital达成的最新协议并不构成对任何所谓“先前协议”的违约或修改，因为根本不存在具有法律效力的中方协议。

    “Tau-Кen Samruk”特别指出，公司所有行为均完全符合哈萨克斯坦法律及国际协议义务。

    至此，北卡特帕尔钨矿开发权正式落户美国资本，该项目也被视为哈萨克斯坦吸引西方矿业投资的最新标志性成果。

    АҚШ компаниясы игеретін вольфрам кенішіне бұрын Қытай компаниясы да қызыққан
    Коллаж: Kazinform

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    矿产 投资 哈萨克斯坦与美国 哈萨克斯坦与中国 贸易 经济
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
    正在阅读